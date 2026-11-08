Knicks defienden a Taylor Swift tras críticas de Tyler Kolek

Los New York Knicks respaldaron a Taylor Swift luego de que Tyler Kolek y Miles McBride cuestionaran su autenticidad como aficionada del equipo

Los New York Knicks salieron en defensa de Taylor Swift después de que dos de sus jugadores, Tyler Kolek y Miles McBride, pusieran en duda la autenticidad de la cantante como aficionada del equipo durante una transmisión de la NBA 2K League.

La polémica surgió luego de que ambos basquetbolistas participaran en una dinámica en la que debían mencionar a la celebridad que consideraban menos genuina entre quienes asisten a los partidos de la NBA desde los asientos de primera fila.

Ante los comentarios, un portavoz de la franquicia neoyorquina emitió una declaración en la que destacó la relación de varios años que Swift mantiene con el equipo y el Madison Square Garden.

¿Qué dijeron Tyler Kolek y Miles McBride sobre Taylor Swift?

Durante el segmento del programa Deflected, Kolek mencionó a la intérprete de Shake It Off al hablar de las celebridades que, desde su perspectiva, acuden a los encuentros principalmente para llamar la atención.

El jugador sugirió que algunas personalidades asisten a los partidos por exposición y no necesariamente por su interés en el basquetbol.

Cuando le pidieron un ejemplo, mencionó a Swift y comentó que no recordaba haberla visto en muchos encuentros.

McBride coincidió con su compañero y señaló que figuras como el actor Ben Stiller y el comediante Tracy Morgan son seguidores habituales de los Knicks.

Kolek reconoció que sus declaraciones podrían generar reacciones negativas entre los seguidores de la cantante, conocidos como Swifties, y admitió que la agenda de la artista podría dificultarle asistir con frecuencia a los partidos.

Los Knicks respaldan la trayectoria de Swift como aficionada

Después de que los comentarios se difundieran, la organización respondió con un mensaje en el que reconoció el vínculo de la cantante con la franquicia.

“Taylor Swift ha sido aficionada de los Knicks durante muchos años, tiene una larga historia con el Madison Square Garden y estamos sumamente agradecidos por su apoyo a la organización”, expresó un portavoz del equipo.

La relación de Swift con los Knicks se remonta al menos a 2014, cuando ya había sido fotografiada en partidos de la franquicia. Su presencia en el Madison Square Garden también tiene antecedentes anteriores, pues actuó en un concurso de talentos infantil durante el medio tiempo cuando era adolescente.

La cantante asistió a las Finales de la NBA de 2026

Una de sus apariciones más recientes ocurrió el 10 de junio de 2026, cuando acudió al cuarto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Swift estuvo sentada junto a las hermanas Alana y Este Haim, y llamó la atención por llevar una camiseta con la frase “Stevie Knicks”, una referencia que combinó el nombre de Stevie Nicks con el de la franquicia neoyorquina.

La artista también asistió a un encuentro de las finales de la Conferencia Este entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers, en compañía de Travis Kelce.

No es la primera vez que cuestionan su afición por los Knicks

La presencia de Taylor Swift en los partidos del equipo ya había generado comentarios durante los playoffs de 2026. En aquella ocasión, la comentarista de ESPN Monica McNutt cuestionó que la cantante fuera realmente seguidora de la franquicia, aunque posteriormente se disculpó por sus declaraciones.

Ahora, los comentarios de Kolek y McBride reavivaron la conversación sobre la relación de las celebridades con los equipos deportivos.

La respuesta de los Knicks dejó clara la postura de la organización: reconoce a Swift como una aficionada de larga trayectoria y agradece el respaldo que ha mostrado a la franquicia.