Kit Harington será Gilderoy Lockhart en ‘Harry Potter’

Kit Harington reemplazará a Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO Max

Kit Harington, conocido por interpretar a Jon Snow en Game of Thrones, se incorporará al elenco de la serie de Harry Potter de HBO Max para interpretar a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada.

El actor tomará el lugar de Nicholas Hoult, quien abandonó el proyecto después de que cambios en el calendario de producción chocaran con otros compromisos profesionales que ya tenía establecidos.

¿Por qué Nicholas Hoult dejó Harry Potter?

De acuerdo con información de Deadline, Hoult tenía dos proyectos previamente comprometidos. Cuando la producción de las escenas correspondientes a Gilderoy Lockhart tuvo que modificar sus fechas, el calendario dejó de ser compatible con las obligaciones del actor.

Ante esta situación, el estudio decidió liberar a Hoult de su contrato y comenzó la búsqueda de un nuevo intérprete para uno de los personajes importantes de la segunda temporada.

Tras la salida de Hoult, HBO contactó a Harington, quien tenía disponibilidad para incorporarse al proyecto y aceptó el personaje con entusiasmo.

El actor también ha hablado de su vínculo con la saga literaria. Harington recordó que conoció los libros de Harry Potter desde pequeño y señaló que tenía aproximadamente la misma edad que Harry cuando J.K. Rowling publicó la primera novela.

¿Quién es Gilderoy Lockhart?

Gilderoy Lockhart es un mago presumido, obsesionado con la fama y conocido por presumir de hazañas que lo convirtieron en una figura reconocida dentro del mundo mágico.

El personaje es particularmente hábil con los encantamientos de memoria y es autor de varios libros en los que relata supuestas aventuras y descubrimientos extraordinarios.

En la historia, Albus Dumbledore lo invita a Hogwarts para ocupar el puesto de profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras, donde su personalidad y sus métodos generan distintas situaciones dentro de la escuela.

En la adaptación cinematográfica de Harry Potter y la cámara secreta, estrenada en 2002, Gilderoy Lockhart fue interpretado por Kenneth Branagh.

El actor y director británico ha participado en producciones como Noche de Reyes, Mucho ruido y pocas nueces y Thor.

La segunda temporada de Harry Potter comenzará su filmación durante el otoño de 2026. La primera temporada, que adaptará los acontecimientos de Harry Potter y la piedra filosofal, tiene previsto su estreno durante la temporada navideña.

La serie será transmitida mediante HBO Max y continuará adaptando los libros de J.K. Rowling.