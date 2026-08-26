Kit Harington reemplaza a Nicholas Hoult en 'Harry Potter'

El actor sustituirá a Nicholas Hoult en la segunda temporada de la serie debido a problemas de agenda para interpretar al docente.

Kit Harington reemplazará a Nicholas Hoult en la segunda temporada de la serie de 'Harry Potter', en la que dará vida al escritor y profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras Gilderoy Lockhart.

La franquicia anunció el cambio este lunes a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, apenas unos días después de que Hoult fuera anunciado para el papel.

"Antes de comenzar el segundo año en Hogwarts, ha habido un pequeño cambio debido a problemas de agenda: Kit Harington asumirá el papel de Gilderoy Lockhart", dice el comunicado.

Lockhart es un personaje principal en el segundo libro: "Harry Potter y la Cámara de los Secretos" (Harry Potter and The Chamber of Secrets), que tuvo una adaptación cinematográfica en 2002, con Kenneth Branagh en el papel del profesor.

La primera temporada de esta serie se estrenará en la Navidad de 2026 y está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

La serie, basada en los libros de J.K. Rowling, comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 "Harry Potter y la piedra filosofal" (Harry Potter and the Sorcerer's Stone).

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6,822 millones de dólares.