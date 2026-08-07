Kit Connor sería el nuevo Cíclope en los X-Men de Marvel

Kit Connor, actor de Heartstopper, estaría en negociaciones para interpretar a Cíclope en la nueva película de los X-Men de Marvel Studios

El actor Kit Connor, conocido por su participación en la serie Heartstopper, se perfila para convertirse en el nuevo Cíclope (Cyclops) dentro de la próxima película de Marvel Studios sobre los X-Men.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el actor habría sido elegido por el estudio después de varias reuniones y pruebas con distintos candidatos para interpretar a Scott Summers, uno de los personajes más importantes dentro de la historia de los mutantes.

Fuentes citadas por Deadline señalan que Marvel Studios se reunió con diferentes actores antes de tomar una decisión y que Connor habría sido la principal opción para asumir el papel de Cíclope.

El actor estaría cerca de portar la característica visera del personaje, un elemento icónico de Scott Summers que le permite controlar los poderosos rayos de energía que emite desde sus ojos.

Hasta el momento, Marvel Studios y los representantes de Kit Connor no han emitido comentarios oficiales sobre las negociaciones.

Cíclope, una figura clave de los X-Men

Scott Summers apareció por primera vez en 1963 en el número inicial de The X-Men, cómic creado por Stan Lee y Jack Kirby.

Desde entonces, Cíclope se ha convertido en uno de los personajes centrales de la franquicia y tradicionalmente ha sido presentado como el líder del equipo de mutantes.

Su principal habilidad consiste en proyectar potentes rayos ópticos de energía, una capacidad que controla mediante una visera especial y lentes diseñados para contener su poder.

Antes de la llegada de Kit Connor, Cíclope fue llevado a la pantalla grande por James Marsden, quien interpretó al personaje en tres películas de la saga X-Men durante la década de los 2000.

Posteriormente, Tye Sheridan asumió el papel en distintas entregas estrenadas durante la década de 2010.

Además, se ha confirmado que Marsden volverá a interpretar a Cíclope en la próxima película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre.

El esperado regreso de los mutantes a Marvel

La nueva película de X-Men representa uno de los proyectos más esperados por los seguidores de Marvel desde que Disney adquirió 20th Century Fox y sus propiedades en 2019.

La franquicia de los mutantes fue una de las producciones más exitosas bajo el control de Fox, con siete películas principales y una saga derivada enfocada en Wolverine, que sumó tres cintas adicionales.

El proyecto tomó mayor impulso tras la elección de Jake Schreier como director. Posteriormente, Marvel incorporó a Lee Sung Jin, creador de Beef, y a Joanna Calo, cocreadora de The Bear, para trabajar en el guion.

La carrera de Kit Connor ha tenido un crecimiento importante desde su aparición en Heartstopper, producción de Netflix que lo convirtió en uno de los jóvenes actores más reconocidos de la actualidad.

El intérprete también participó en la película derivada Heartstopper Forever y posteriormente llamó la atención del director Alex Garland, quien lo eligió para la cinta bélica de A24 Warfare y para la próxima adaptación del videojuego Elden Ring.

De concretarse su incorporación, Connor se sumaría a la nueva generación de actores encargados de dar vida al equipo mutante dentro del universo cinematográfico de Marvel.