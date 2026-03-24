Kirsten Dunst se une a la secuela de 'The Housemaid'

Lionsgate anunció que Kirsten Dunst protagonizará la secuela de “The Housemaid”, titulada “The Housemaid’s Secret”, junto a Sydney Sweeney

Tras el éxito de “La empleada” (The Housemaid, 2025), que recaudó cerca de 400 millones de dólares en taquilla, Lionsgate confirmó la secuela basada en el segundo libro de la trilogía de Freida McFadden.

El nuevo filme, titulado “The Housemaid’s Secret”, retoma la historia de Millie Calloway, interpretada nuevamente por Sydney Sweeney, quien acepta un nuevo trabajo como ama de llaves para una mujer que permanece oculta tras una puerta cerrada, supuestamente por enfermedad, solo para descubrir secretos mucho más oscuros que los suyos propios.

Welcome home, Wendy. The Housemaid’s Secret - coming soon. pic.twitter.com/WGrhTx8rBS — The Housemaid (@HousemaidMovie) March 23, 2026

Kirsten Dunst se une al proyecto en el rol de la misteriosa esposa, un personaje clave que promete tensión y giros psicológicos.

Equipo creativo y reparto

Paul Feig vuelve como director y Rebecca Sonnenshine adapta la novela para el guion. Michele Morrone también retoma su papel como Enzo, el jardinero, mientras que Sydney Sweeney actúa además como productora ejecutiva.

Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, quienes interpretaron al matrimonio central en la primera película, no participarán en esta secuela, ya que la trama se centra en una nueva familia.

Entre los productores se encuentran Todd Lieberman (Hidden Pictures), Paul Feig (Pretty Dangerous Pictures), Laura Fischer, Carly Elter, Alex Young y Kaylee McGregor, mientras que Chelsea Kujawa y Maria Ascanio supervisan el proyecto para Lionsgate.

El rodaje está previsto para comenzar en otoño de 2026.

La trama del segundo libro: sin spoilers mayores

“The Housemaid’s Secret” continúa la historia de Millie Calloway, años después de los eventos del primer libro.

Tras intentar reconstruir su vida y lidiar con su pasado criminal, Millie acepta un trabajo en un lujoso penthouse en Manhattan, donde su jefe, Douglas Garrick, le explica que su esposa Wendy permanece la mayor parte del tiempo encerrada por razones de salud.

Millie debe limpiar, cocinar y mantener la casa, sin entrar en la habitación cerrada. Sin embargo, pronto nota señales preocupantes: llantos detrás de la puerta, sangre en el baño y moretones, lo que la lleva a sospechar que Wendy podría estar en peligro.

La historia está llena de giros psicológicos, secretos ocultos y percepciones engañosas, en los que nadie es lo que parece, manteniendo el suspense característico de la trilogía de McFadden.

En la primera entrega “The Housemaid”, Sydney Sweeney interpretó a Millie, una joven que acaba de salir de prisión y consigue empleo como ama de llaves en la mansión de la familia Winchester.

La historia explora dinámicas de manipulación, abuso psicológico y secretos familiares, con un enfoque en la perspectiva de Millie y su interacción con los miembros de la familia: Nina, Andrew y su hija Cecelia.

Carrera reciente de Kirsten Dunst

Kirsten Dunst, nominada al Óscar por “The Power of the Dog”, apareció recientemente en “Roofman” junto a Channing Tatum y en “Civil War” de Alex Garland. Próximamente protagonizará “A Minecraft Movie 2” y “The Entertainment System Is Down” de Ruben Östlund.

Su incorporación a la secuela promete aportar profundidad y tensión al nuevo capítulo de la historia de Millie.

Erin Westerman, presidenta del grupo cinematográfico de Lionsgate, comentó: “Es un privilegio llevar a la pantalla el siguiente capítulo de ‘La criada’ con Kirsten Dunst. Es un ícono. Su trayectoria refleja una extraordinaria versatilidad y valentía. Junto a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece”.