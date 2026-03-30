Kim Novak rechaza que Sydney Sweeney la interprete en cine

La actriz de 'Vértigo' Kim Novak criticó el casting de 'Scandalous!' con Sydney Sweeney y teme que su historia sea sexualizada

La legendaria actriz Kim Novak expresó su rechazo a que Sydney Sweeney la interprete en la próxima película Scandalous!, un drama centrado en su relación con el cantante Sammy Davis Jr. en la década de 1950.

A sus 93 años, la protagonista de Vértigo fue contundente al cuestionar tanto la elección del elenco como el enfoque del proyecto. “Nunca lo hubiera aprobado”, declaró en una entrevista, donde además calificó a Sweeney como “totalmente equivocada” para interpretarla.

Críticas al perfil y al enfoque del filme

Novak argumentó que la joven actriz “sobresale demasiado por encima de la cintura”, en referencia a su apariencia física, pero dejó claro que su preocupación va más allá de lo estético.

La veterana artista teme que la película reduzca su historia con Davis Jr. a un plano meramente sexual, dejando de lado la conexión personal que ambos compartieron.

“No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien que realmente me importaba”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el vínculo se basaba en afinidades personales y en la búsqueda de aceptación más allá de la apariencia.

Una historia marcada por la polémica

La cinta narrará el romance que Novak y Davis Jr. mantuvieron en 1957, una relación que enfrentó fuertes presiones en Hollywood, especialmente por parte de Henry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures.

De acuerdo con diversos reportes, Cohn consideraba que la relación interracial podría afectar la imagen de la actriz y los intereses del estudio, lo que habría derivado en amenazas contra el cantante.

El filme será dirigido por Colman Domingo, quien debutará como realizador en este proyecto. El papel de Sammy Davis Jr. estará a cargo del actor David Jonsson.

Por su parte, Sydney Sweeney no solo protagonizará la película, sino que también participa como productora, y ha manifestado sentirse “honrada” de dar vida a Novak en la pantalla.

Según la actriz, fue ella misma quien impulsó la participación de Domingo en la dirección, convencida de que era la persona adecuada para contar la historia.

Pese a las críticas de Novak, la producción sigue en marcha y ha generado expectativa en la industria cinematográfica.

Mientras la actriz original defiende una visión más íntima y menos sensacionalista de su historia, el equipo creativo apuesta por reinterpretar el relato para nuevas audiencias.