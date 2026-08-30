Kim Kardashian presume Avatar propio y de Lewis Hamilton

La publicación en el videojuego se suma a las postales recientes del deportista compartiendo vacaciones con la celebridad.

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian causó revuelo entre sus millones de seguidores tras compartir una captura de pantalla del videojuego Fortnite a través de sus historias de Instagram.

En la imagen difundida, se observa al personaje del piloto heptacampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, junto al avatar de la propia Kardashian dentro del popular videojuego.

La empresaria acompañó la imagen etiquetando a la cuenta oficial del videojuego y agregando la etiqueta #couplegoals, lo que desató una ola de comentarios y teorías en plataformas digitales.

Aunque ambas celebridades mantenían una relación de amistad de más de una década, los rumores sobre un romance comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026 tras ser vistos juntos en escapadas a Europa, eventos masivos y apariciones en redes sociales, consolidando una de las parejas más comentadas del año.

Asimismo, esta publicación se suma a las recientes postales que la empresaria compartió el pasado 19 de agosto bajo el título "Aloha", donde publicó fotografías y videos del británico conviviendo de cerca con su familia durante unas vacaciones en la playa, un carrusel que rápidamente alcanzó casi 4 millones de "me gusta" y reforzó la cercanía entre ambos.