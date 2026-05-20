Kim Kardashian pide un euro simbólico por robo en París

Kim Kardashian reclamó una compensación simbólica de un euro por daños y perjuicios en el proceso civil derivado del violento robo que sufrió en París en 2016

Kim Kardashian reclamó una compensación simbólica de un euro por daños y perjuicios en el proceso civil derivado del violento robo que sufrió en París en 2016, cuando fue asaltada a punta de pistola durante la Semana de la Moda y despojada de joyas valuadas en alrededor de nueve millones de euros.

La solicitud fue presentada este lunes por sus abogados ante un tribunal francés, en un nuevo capítulo judicial de uno de los episodios más traumáticos en la vida de la empresaria y celebridad estadounidense.

El robo ocurrió la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando hombres armados irrumpieron en el exclusivo apartamento donde Kardashian se hospedaba en la capital francesa.

Durante el ataque, fue atada, amordazada y amenazada con armas de fuego mientras los delincuentes sustraían varias piezas de lujo, entre ellas su anillo de bodas regalado por Kanye West, una joya con un diamante de 19 quilates valorada en aproximadamente cuatro millones de dólares.

Trauma más allá de lo económico

Aunque el botín millonario nunca fue recuperado, salvo un collar perdido durante la huida de los ladrones, la decisión de Kardashian de pedir solo un euro refleja que su principal interés no es económico, sino simbólico.

En el juicio penal celebrado previamente, la socialité declaró que durante el asalto temió ser violada y asesinada, describiendo el hecho como la experiencia más aterradora de su vida.

Desde entonces, aseguró haber desarrollado secuelas emocionales profundas y depender de fuertes medidas de seguridad para sentirse protegida.

En mayo de 2025, la justicia francesa condenó a varios integrantes de la banda, conocida por la avanzada edad de sus miembros.

El principal acusado, Aoumar Aït Khedache, considerado cerebro del robo, recibió una pena de prisión reducida debido a su estado de salud y edad avanzada, evitando ingresar a la cárcel pese a ser sentenciado.

Otros implicados enfrentaron condiciones similares, incluyendo uno fallecido poco después del veredicto y otro exonerado por padecer Alzheimer.

Otros reclamos civiles

Además de Kardashian, su estilista también solicitó una compensación simbólica, mientras que el recepcionista del inmueble, quien también fue amenazado, reclamó 550 mil euros por estrés postraumático que, según su defensa, afectó gravemente su vida profesional.

Por su parte, el establecimiento donde ocurrió el asalto pidió 100 mil euros al considerar que el caso dañó su reputación.

Kardashian ya había expresado previamente su satisfacción con el fallo penal y su deseo de dejar atrás aquel episodio, postura que se refuerza con su reclamo simbólico.

La sentencia del proceso civil se espera para el próximo 15 de septiembre.