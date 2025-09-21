Kim Kardashian anuncia el cierre de su marca SKKN

Kim Kardashian cierra su marca SKKN tras tres años y se enfoca en Skims. Rumores apuntan a un regreso beauty en 2026 con la llegada de Skims Beauty

Kim Kardashian sorprendió al mundo de la belleza al confirmar el cierre de SKKN by Kim, su firma de maquillaje y cuidado de la piel que inició en el 2022 con la promesa de revolucionar la industria. Sin embargo, apenas tres años después, la empresaria decidió poner punto final a este proyecto para centrarse en el crecimiento de su marca más poderosa: Skims, valuada en más de 4 mil millones de dólares.

El sitio oficial de SKKN ya muestra un comunicado de despedida en el que agradece a los clientes su apoyo y asegura que el espíritu de innovación seguirá vivo en nuevas formas. El movimiento no tomó por sorpresa a los analistas, quienes veían venir una reestructuración del emporio de la celebridad de 44 años.

El ambicioso debut de SKKN incluyó un set de nueve pasos para el cuidado de la piel con un precio de más de 600 dólares, lo que generó críticas por su inaccesibilidad.

A pesar de un relanzamiento con maquillaje en 2024, la marca nunca logró la trascendencia cultural de Skims, que continúa expandiéndose con ropa de baño, moda masculina y colaboraciones de lujo.

Otro factor clave fue la salida de Coty, la multinacional de belleza que había invertido en el negocio y reportó pérdidas millonarias antes de vender su participación a la propia Kardashian. Tras recuperar el control total de SKKN, la empresaria optó por cerrarla definitivamente.