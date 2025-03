Kim Kardashian analiza solicitar la custodia total de sus hijos

Kim Kardashian está considerando acudir a los tribunales para modificar el acuerdo de custodia que mantiene con Kanye West, luego de que el rapero incluyera a su hija North en una canción sin su consentimiento.

El acuerdo de divorcio de 2022 establece que ambos comparten la custodia legal y física de sus cuatro hijos: North (11 años), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5), sin embargo fuentes cercanas aseguran que West rara vez ve a sus hijos, por lo que la disputa no se centra en la convivencia, sino en la toma de decisiones sobre su crianza.

La canción que desató el conflicto

El problema surgió cuando Kanye West anunció el lanzamiento de "Lonely Roads Still Go to Sunshine", una canción en la que North colabora junto a Sean Diddy Combs.

Kardashian intentó frenar la publicación del tema debido a que Combs enfrenta múltiples acusaciones legales, entre ellas abuso sexual y crimen organizado.

Aunque West accedió inicialmente a no publicar la canción tras reunirse con abogados y un mediador, terminó compartiéndola en la red social X (antes Twitter) al día siguiente.

Además, el enfrentamiento escaló cuando Kanye West publicó capturas de pantalla de una conversación privada con Kim Kardashian.

En los mensajes, la empresaria explica que había registrado el nombre de North para protegerla y evitar que su imagen fuera utilizada sin control.

“Envié los papeles para que no saliera en la canción de Diddy para protegerla”, escribió Kim en la conversación.

West respondió con una amenaza: “Modifícalo o iré a la guerra. Y ninguno de los dos nos recuperaremos de las consecuencias públicas”.

Kanye acusa a Kim y a su familia

En otro mensaje, Kanye West acusó a Kim Kardashian y a su familia de manipular el sistema judicial y los medios para impedir que participe en la crianza de sus hijos.

“No quiero solo ‘ver’ a mis hijos, necesito criarlos”, escribió el rapero en X, exigiendo decidir sobre su educación, amistades y actividades diarias.

West también señaló a Disney, Hulu y otros actores mediáticos de formar parte de una agenda para quitarle sus derechos de paternidad.

Kim Kardashian podría tomar medidas legales

Ante la situación, Kim Kardashian analiza solicitar la custodia total de sus hijos, argumentando que Kanye no respeta los términos del acuerdo y expone a los menores a situaciones potencialmente riesgosas.

Comentarios