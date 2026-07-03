'Kiki, la aprendiz de bruja' debutará en IMAX

Gkids adquirió los derechos de las 23 películas de Studio Ghibli en Reino Unido e Irlanda. El acuerdo inicia con "Kiki, la aprendiz de bruja" en IMAX

La distribuidora Gkids adquirió los derechos de distribución de las 23 películas de Studio Ghibli para el Reino Unido e Irlanda, ampliando así su presencia en esos mercados con los derechos de exhibición en cines, video doméstico, televisión y plataformas digitales.

El acuerdo arrancará con el estreno en formato IMAX de "Kiki, la aprendiz de bruja", programado para el próximo 21 de agosto en Reino Unido e Irlanda.

La compañía también confirmó que prepara nuevos relanzamientos en salas para otras producciones emblemáticas del estudio japonés.

La biblioteca de Studio Ghibli llegará a nuevos formatos

El catálogo adquirido por Gkids incluye títulos galardonados con el Premio Óscar como "El viaje de Chihiro" y "El niño y la garza", además de producciones nominadas como "El castillo ambulante", "El cuento de la princesa Kaguya", "El viento se levanta" y "Cuando Marnie estuvo allí".

También forman parte de la biblioteca clásicos como "La princesa Mononoke", "Mi vecino Totoro", "Ponyo" y "El castillo en el cielo", entre otras cintas que durante varios años tuvieron una disponibilidad limitada en el territorio.

Además de "Kiki, la aprendiz de bruja", ya están previstos estrenos en IMAX para "El mundo secreto de Arrietty", conocida en Reino Unido como "Arrietty", y "Susurros del corazón". Gkids también planea lanzar remasterizaciones en 4K de las películas de Studio Ghibli a partir del otoño de 2026, junto con el relanzamiento completo de la colección en formato doméstico.

Para la distribución en Reino Unido e Irlanda, Gkids trabajará junto con Anime Limited, distribuidora con sede en Glasgow que recientemente fue adquirida por Toho Global, empresa matriz de Gkids.

Ambas compañías ya han colaborado anteriormente en lanzamientos como "Arcane", "Perfect Blue" y "Neon Genesis Evangelion", y también participarán conjuntamente en el próximo estreno de "Godzilla Minus Zero" en esos mercados.

El acuerdo fue negociado por Eric Beckman, de Gkids, y Vincent Maraval, presidente de Goodfellas, empresa que actúa como agente internacional de ventas de Studio Ghibli fuera de diversos territorios, incluidos Estados Unidos, Canadá y Japón. Goodfellas conservará los derechos de streaming para Reino Unido e Irlanda, donde el catálogo permanece licenciado a Netflix.

David Jesteadt, presidente de Gkids, expresó que la compañía está entusiasmada por ampliar su relación con Studio Ghibli y por acercar nuevamente estas películas tanto a nuevos espectadores como a seguidores de larga trayectoria.

Por su parte, Vincent Maraval afirmó que Goodfellas celebra la colaboración con Gkids para llevar el reconocido catálogo del estudio japonés al público del Reino Unido e Irlanda.

"Kiki, la aprendiz de bruja" también tendrá serie de acción real

El estreno en IMAX coincide con la expansión de la franquicia más allá del cine. BBC Studios Kids & Family, la empresa británica Wheel in Motion y Kadokawa Corporation desarrollan una serie de televisión de acción real basada en las novelas originales de Eiko Kadono.

El proyecto representará la primera adaptación para televisión con actores reales de la historia de "Kiki, la aprendiz de bruja".

Studio Ghibli fue fundado por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata junto con el productor Toshio Suzuki. El estudio ha obtenido dos premios Óscar a la Mejor Película de Animación por "El viaje de Chihiro" y "El niño y la garza", además de recibir una Palma de Oro honorífica en el 77.º Festival de Cine de Cannes junto con el Museo Ghibli y el Parque Ghibli.