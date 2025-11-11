Kike Mayagoitia se convierte en Capataz en La Granja VIP

El participante obtuvo el control semanal del reality tras superar el quinto reto del Capataz, venciendo a finalistas que también buscaban el mando absoluto.

Este lunes se llevó a cabo el quinto reto por el puesto de Capataz, figura clave del reality, ya que quien obtiene ese mando tendrá control total sobre decisiones, dinámicas y organización interna durante toda la semana.

En esta ocasión, los finalistas fueron Fabiola Campomanes, Liz Vega, Kike Mayagoitia y el Patrón. Los cuatro llegaron hasta la etapa definitiva con presión visible, conscientes de que esta posición define influencia, ritmo de convivencia y capacidad estratégica en el juego.

El reto puso a prueba resistencia, coordinación y estrategia. Los participantes tuvieron que mantener enfoque bajo nerviosismo creciente, lo que aumentó la intensidad del duelo final. Tras la ejecución de la prueba, Kike Mayagoitia fue quien logró completar el desafío con mayor efectividad, llevándose el triunfo y asegurando oficialmente el puesto de Capataz.

Convertirse en Capataz representa poder, pero también exposición individual. A partir de este resultado, Kike deberá ejecutar decisiones que pueden marcar alianzas, tensiones, rupturas o impulsos de estrategia colectiva o personal.

Con Mayagoitia al mando, inicia una nueva narrativa para la semana dentro de La Granja VIP. Un giro que puede modificar lecturas internas, relaciones, jerarquías y proyecciones rumbo a los próximos retos competitivos, donde nada está asegurado y cada posición influye en el rumbo del juego.

Quiénes serán peones esta semana en La Granja VIP

Esta semana quedaron designados los granjeros que deberán asumir el rol de peones, considerado el puesto más demandante y menos deseado dentro del reality: Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame, Kim Shantal y Eleazar Gómez.

Aunque al inicio del programa el puesto se percibía como una oportunidad para demostrar esfuerzo y disciplina, con el paso de las semanas se ha convertido en un castigo estratégico debido al desgaste físico, la falta de comodidades y el desgaste emocional que implica cumplir con tareas de mayor exigencia.

Para esta semana se aplicó una modificación en la forma de elección. Los televidentes definieron directamente a uno de los peones; la votación del público recayó en Sergio Mayer Mori, quien obtuvo la mayoría a través de las plataformas oficiales de la producción.