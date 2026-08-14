Kidman revela advertencias sobre su matrimonio con Tom Cruise

Nicole Kidman recordó que le advirtieron que casarse con Tom Cruise podría afectar su carrera durante los inicios de su relación

Nicole Kidman recordó los inicios de su relación con Tom Cruise y las advertencias que recibió sobre el posible impacto que tendría su matrimonio con una de las mayores estrellas de Hollywood en su carrera.

En una nueva entrevista para British Vogue, la actriz habló sobre aquella etapa de su vida, cuando tenía poco más de 20 años y acababa de comenzar a abrirse camino en la industria cinematográfica estadounidense.

Kidman conoció a Cruise en 1989 durante la filmación de Días de trueno, producción dirigida por Tony Scott que representó uno de sus primeros grandes pasos en Hollywood. Un año después, ambos contrajeron matrimonio.

La actriz recordó que algunas personas de su entorno le advertían que casarse con una estrella de la magnitud de Cruise podría perjudicar su desarrollo profesional. Sin embargo, en aquel momento sus prioridades eran otras.

Kidman explicó que estaba profundamente enamorada y que no estaba dispuesta a renunciar a su relación por temor a las consecuencias que pudiera tener en su carrera.

Incluso cuando posteriormente algunas personas le señalaron que sus advertencias se habían cumplido, la actriz mantuvo su postura y consideró que casarse con el hombre que amaba era más importante que proteger su trayectoria profesional.

Un matrimonio bajo los reflectores

La relación convirtió a Kidman en una presencia constante de la prensa internacional. La actriz reconoció que aquella exposición desde una edad tan temprana terminó moldeando su manera de convivir con la fama.

Según explicó, comenzó a experimentar la atención mediática prácticamente desde los 22 años, por lo que actualmente le resulta difícil recordar cómo era su vida antes de estar permanentemente bajo el escrutinio público.

La pareja permaneció casada durante 11 años y durante ese periodo trabajaron juntos en Far and Away y Eyes Wide Shut, esta última dirigida por Stanley Kubrick.

El divorcio y el despegue de su carrera

Kidman y Cruise anunciaron su separación en febrero de 2001, y ese mismo mes el actor inició el proceso de divorcio argumentando diferencias irreconciliables.

Ese mismo año, la carrera de Kidman alcanzó un momento decisivo con los estrenos de Moulin Rouge! y The Others. Posteriormente, su interpretación en The Hours le valió el Óscar a Mejor Actriz.

Años después, la intérprete reconoció que su juventud también influyó en el fracaso de su matrimonio. En una entrevista concedida en 2013, señaló que prácticamente era una niña cuando se casó y que necesitaba madurar.

La relación profesional entre ambos volvió a ser mencionada recientemente por Cruise, quien recordó el proceso detrás de Eyes Wide Shut.

El actor contó que visitó a Kubrick en su casa para hablar sobre el proyecto y que, durante aquella conversación, fue él quien sugirió que Kidman interpretara a Alice Harford, esposa de su personaje, Bill Harford.

Cruise destacó entonces las capacidades de Kidman como actriz y consideró que era la intérprete adecuada para dar vida a Alice en la última película de Kubrick.

A más de dos décadas de su separación, Kidman vuelve a mirar aquella etapa de su vida con la perspectiva que le han dado los años y reconoce que aquel matrimonio, además de marcar su vida personal, tuvo una profunda influencia en la manera en que aprendió a desenvolverse dentro de Hollywood.