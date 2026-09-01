Kevyn Contreras se une a la nueva era de La Granja VIP

El comediante visitó Azteca Noreste para compartir detalles de su preparación previa para convivir con animales en el reality.

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Kevyn Contreras, conocido en el medio artístico como "Bicolor", fue confirmado como el cuarto integrante de la segunda temporada del reality show La Granja VIP.

Durante su visita a las instalaciones de Azteca Noreste, el comediante compartió con los conductores de los diferentes espacios televisivos su entusiasmo y nerviosismo ante esta nueva experiencia.

Contreras reveló que se ha estado capacitando previamente para asegurar un trato adecuado y digno a los animales dentro de la granja.

Asimismo, mencionó que no ha tenido contacto directo con los demás participantes confirmados para esta edición, aunque destacó que en el pasado ya tuvo la oportunidad de trabajar en teatro junto a la actriz Ivonne Montero.

Vecinos y amigos despiden a "Bicolor" a lo grande

La noche del domingo, la colonia Mariano Escobedo se vistió de fiesta para despedir afectuosamente a Kevyn Contreras ante su próximo ingreso al programa.

Familias, vecinos y allegados cerraron una de las calles de la zona para ofrecerle un convivio lleno de energía positiva, donde disfrutaron de comida, dinámicas y la música en vivo del grupo Los Tributeros.

Entre porras, abrazos y recuerdos fotográficos, la comunidad le deseó todo el éxito en esta nueva etapa televisiva.