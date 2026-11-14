Kevyn “Bicolor” confiesa que quiere salir de La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” rompió en llanto en La Granja VIP y confesó que quiere abandonar la competencia porque extraña a sus hijos, amigos y la música.

Kevyn “Bicolor” mostró su lado más vulnerable dentro de La Granja VIP al reconocer que ha pensado en abandonar la competencia, pues la distancia con sus hijos y sus amigos comienza a pesarle durante el encierro.

Durante una conversación con otros participantes, el comediante admitió que no se siente completamente identificado con la dinámica del reality y que, a diferencia de sus compañeros, considera que no tiene el mismo espíritu de competencia.

“De todos soy el único que no tiene el espíritu de competencia aquí”, comentó antes de que le preguntaran directamente si quería salir del programa. Su respuesta fue contundente: “Sí”.

Entre lágrimas, Kevyn explicó el motivo de su deseo de regresar a casa: “Extraño muchísimo a mis hijos, extraño la música, extraño a mis amigos”, expresó al hablar de las personas que ha dejado fuera de la competencia.

Sin embargo, también dejó claro que tiene una motivación para continuar: “Sé que estoy aquí para regresar más fuerte para ellos y que seamos más grandes. Lo hago por ustedes, para que lleguen al límite”, dijo, mientras reconocía que sigue encerrado en la granja con muchas ganas de salir.

Sus declaraciones dejaron ver el conflicto que vive entre el deseo de reencontrarse con su familia y el compromiso que siente de continuar en la competencia por ellos.