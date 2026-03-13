Kevis, Maykyy y Valy lanzan 'HP es Amor' inspirado en Rigo Tovar

Para INFO 7, los 'chicos del norte' explicaron por qué reinterpretaron un clásico de Rigo Tovar y el significado personal que hay detrás de 'HP es Amor'

Kevis, Maykyy y Valy hablaron sobre el momento que vive su proyecto musical y sobre su más reciente sencillo titulado “HP es Amor”, una canción que retoma la esencia de un clásico del cantante Rigo Tovar y lo adapta a una propuesta de hip hop y rap.

En entrevista, los artistas regiomontanos explicaron que el tema es una reinterpretación de la canción “Oh, Qué gusto volver a verte”, uno de los temas más conocidos del intérprete tamaulipeco, cuya música sigue siendo reconocida por distintas generaciones.

¿Por qué eligieron 'Oh, Que Gusto de Volverte a Ver'?

Además del reconocimiento al cantante, los artistas indicaron que la canción también tiene un significado personal, ya que fue concebida como un regalo para su familia.

“Quisimos hacer una reinterpretación de esta canción de ‘Oh, Qué Gusto de Volverte a Ver’, más que nada porque es un regalo a nuestra familia, especialmente a mi mamá, porque mi mamá es la fan número uno de Rigo Tovar”, compartieron.

♬ sonido original - NORMITA HP

Explicaron que ese vínculo con la música del intérprete viene desde su infancia y continúa siendo parte de su vida cotidiana.

“Su canción favorita es ‘Oh, Qué Gusto de Volverte a Ver’. Entonces nosotros la bailábamos con ella de chiquitos. Ahorita también la seguimos bailando. Entonces fue un regalo a ella, especialmente”, agregaron.

Además, los integrantes del proyecto señalaron que decidieron trabajar sobre esta canción debido a la influencia que la música de Rigo Tovar mantiene en el norte del país y en distintas generaciones.

El grupo señaló que la intención fue fusionar su estilo con un tema que forma parte del repertorio popular de la música mexicana.

Los 'Chicos del Norte' siguen creciendo en la escena musical

Con esta reinterpretación, Kevis, Maykyy y Valy continúan desarrollando una propuesta que mezcla hip hop, rap y referencias a la música popular del norte, una combinación con la que buscan conectar con distintos públicos.

Su nuevo sencillo “HP es Amor” ahora en conjunto con sus éxitos, siguen sumando escuchas en plataformas de streaming y serán interpretados proximamente en los grandes escenarios que pisarán en CDMX y Nuevo León.