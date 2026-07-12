Kevin Feige adelanta un papel clave para Yelena en Marvel

Kevin Feige confirmó que Yelena Belova será una figura central en Avengers: Doomsday y dejó abierta la posibilidad de verla antes en otra película

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que Yelena Belova tendrá un papel fundamental en Avengers: Doomsday, la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante una presentación realizada este 11 de julio en BilibiliWorld, en Shanghái, Feige aseguró que los seguidores del personaje interpretado por Florence Pugh tendrán motivos para entusiasmarse con su participación.

"Si eres fan de Yelena, espera hasta Avengers: Doomsday. Yelena juega un gran papel en eso. Pero si no quieres esperar hasta entonces, podrías verla un poco antes en las películas", afirmó.

Kevin Feige on Yelena's role in 'AVENGERS: DOOMSDAY'



"If you're a fan of Yelena, wait until Avengers Doomsday, Yelena plays a big part in that. But if you don't want to wait until then, you might see Yelena a little bit sooner in the movies"



(via: 艺东西 on RedNote) pic.twitter.com/4ws5aQD9np — Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 11, 2026

Abre la puerta a una aparición previa

Las declaraciones del directivo han generado especulaciones sobre una posible aparición de Yelena antes del estreno de Avengers: Doomsday.

La siguiente película del estudio será Spider-Man: Brand New Day, programada para estrenarse el 31 de julio de 2026, por lo que algunos consideran posible que el personaje haga una aparición en esa producción.

Una figura central de los New Avengers

Tras asumir un papel protagónico en Thunderbolts, ahora renombrado como New Avengers, Yelena Belova se perfila como una de las integrantes principales del equipo que participará en el enfrentamiento contra Doctor Doom.

La cinta Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, reunirá a los New Avengers, el equipo encabezado por Sam Wilson, los Fantastic Four, los X-Men y otros personajes del Universo Marvel para enfrentar al villano interpretado por Robert Downey Jr.