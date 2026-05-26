Kevin Bacon es atacado por un enjambre de abejas

Aunque Kevin Bacon terminó lleno de picaduras, el actor aseguró que todo quedó únicamente en un gran susto y una anécdota familiar.

Kevin Bacon vivió un momento tan aterrador como divertido luego de revelar que fue atacado por un enjambre de abejas durante una caminata familiar junto a su hija, Sosie Bacon.



El actor de Footloose compartió la anécdota a través de redes sociales, donde explicó que todo ocurrió mientras realizaban una excursión junto al actor Scoot McNairy. Según contó, ellos lograron evitar el peligro… pero las abejas fueron directamente contra él.



“Me estaban picando por todos lados”, relató Kevin Bacon en el video, donde además bromeó diciendo que las abejas “debían odiar su trabajo” porque únicamente lo atacaron a él.



El actor explicó que recibió múltiples picaduras, incluso debajo de la ropa, mientras corría desesperadamente intentando escapar del enjambre. Aunque el momento fue bastante caótico, terminó convirtiéndose en una divertida historia familiar.



Lo más comentado ocurrió después, cuando su hija Sosie Bacon decidió recrear el ataque en un video que rápidamente se volvió viral en Instagram y TikTok. En las imágenes, la actriz aparece corriendo, gritando y quitándose la sudadera mientras imita la reacción de su padre durante el inesperado incidente.



La divertida recreación provocó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios celebraron el sentido del humor de la familia Bacon y aseguraron que la actuación de Sosie fue “demasiado real”. Incluso, figuras como Kyra Sedgwick reaccionaron entre risas al video publicado por el actor.



Aunque Kevin Bacon terminó lleno de picaduras, el actor aseguró que todo quedó únicamente en un gran susto y una anécdota familiar que ahora millones de personas ya vieron en internet.



Sin duda, el inesperado ataque terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales y divertidos de la semana dentro del mundo del espectáculo.