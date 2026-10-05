Kenni se convierte en la cuarta eliminada de La Granja VIP 2

Kenni se convirtió en la cuarta eliminada del programa tras una noche de emotivas visitas familiares y decisiones estratégicas clave.

La tensión y las emociones se apoderaron del foro de La Granja VIP 2 durante la gala de este domingo, una jornada marcada por visitas esperadas, dinámicas de confrontación personal y giros estratégicos que culminaron con la partida de Kenni como la cuarta eliminada del reality show.

La velada dio inicio con un momento sumamente conmovedor cuando los participantes nominados recibieron la visita de sus seres queridos. Bajo la estricta regla de que los invitados podían hablar, pero no tocar a los granjeros, las emociones se desbordaron en la estancia. Más adelante, para romper el congelamiento y lograr un abrazo, concursantes como Kuno, Mónica, Bicolor y Pimpinela aceptaron iniciar la próxima asamblea con dos puntos en contra a cambio de poder estrechar a sus familiares y madres.

En el ámbito de la competencia y los roles de la semana, el capataz Mono nombró a Ivonne como el Peón de Oro, otorgándole protección tras tres semanas consecutivas en dicha condición. A su vez, Ivonne designó a Pablo Montero como el Peor Peón, argumentando las penalizaciones sufridas en el presupuesto de la semana. Con esto, la lista definitiva de peones quedó integrada por Pablo Montero, Niurka, Julio y Mono Ozuna. Por otro lado, la audiencia premió a Manelyk al elegirla como El Más Gallito de la semana.

Uno de los momentos cumbres de la noche lo protagonizó Pimpinela, quien saltó a un cuadrilátero para enfrentar simbólicamente sus miedos representados por cuatro luchadores (el rechazo, la carencia, el miedo y la soledad). Con el respaldo de Pascal, Fernando y el propio Mono en el ring, sumado a los gritos de apoyo del resto de sus compañeros, lograron llevarse la victoria.

Finalmente, el público decidió con sus votos el destino de los nominados. Con el paso de la emisión se anunció la salvación consecutiva de Manelyk (primera salvada), Rafa Mercadante (segundo salvado), Fernando Lozada (tercer salvado) y Azalia (cuarta salvada). Al quedar en la instancia final sin el respaldo suficiente de los votos, Kenni tuvo que despedirse definitivamente de sus compañeros y abandonar la competencia.