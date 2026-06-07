Kenia Os y Peso Pluma terminan: 'respeten nuestra decisión'

La noticia llega después de varios días de especulaciones sobre el estado de la relación, especialmente tras un episodio ocurrido en la CDMX.

Los rumores sobre una posible separación entre Kenia OS y Peso Pluma finalmente fueron confirmados. La cantante anunció a través de sus redes sociales que la relación con el intérprete de corridos tumbados llegó a su fin por decisión mutua, poniendo fin a semanas de especulaciones entre sus seguidores.

Mediante un comunicado conjunto, la pareja informó que el rompimiento ocurrió en buenos términos y que ambos decidieron cerrar esta etapa de sus vidas con respeto y agradecimiento por el tiempo compartido.

“Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas”.

En el mismo comunicado, Kenia OS y Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma, solicitaron comprensión ante el momento personal que atraviesan y pidieron que se respete su privacidad.

La noticia llega después de varios días de especulaciones sobre el estado de la relación, especialmente tras un episodio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la cantante evitó responder preguntas relacionadas con su vida sentimental.

Kenia Os evadió a la prensa ante cuestionamientos

Durante su llegada a la terminal aérea, Kenia OS fue abordada por diversos medios de comunicación. La artista optó por no hablar sobre Peso Pluma, situación que derivó en momentos de tensión entre integrantes de su equipo de trabajo y reporteros presentes en el lugar.

La negativa de la cantante a abordar el tema provocó que las versiones sobre una posible ruptura cobraran fuerza en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas comenzaron a analizar cada aparición pública y publicación reciente.

¿Cómo empezaron los rumores sobre la separación?

Videos de su concierto en Monterrey se volvieron virales en redes sociales y generaron una ola de especulaciones debido a que mostraban a la cantante visiblemente conmovida en especial cuando interpretaba la canción 'Love Bombing', lo que provocó múltiples teorías sobre lo que estaría ocurriendo en su vida personal.

Las imágenes rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios. En varios fragmentos del espectáculo, la artista luchó por contener las lágrimas mientras continuó cantando frente al público, aunque en algunos momentos la emoción termina por hacerse evidente.