Kenia Os vuelve a la música entre rumores sobre Peso Pluma

El regreso musical de Kenia Os con nuevos temas coincidió con versiones que la señalan como pieza clave en las finanzas de Peso Pluma, sin confirmación oficial

Kenia Os regresó a la música con “Belladona” y “Una y Otra Vez”, temas que formarán parte de su próximo álbum “K de Karma” y que han sido bien recibidos por sus seguidores.

Sin embargo, el estreno vino acompañado de nuevos rumores sobre su relación con Peso Pluma, con quien está por cumplir un año de noviazgo.

En días recientes surgieron versiones que señalan que la cantante tendría un papel clave en la administración financiera del intérprete de “Ella baila sola”.

De acuerdo con información difundida en programas de espectáculos, Kenia Os habría asumido el control de sus finanzas tras detectar desorden en ese ámbito.

Las mismas versiones indican que la artista habría tomado decisiones dentro del equipo de trabajo de Peso Pluma, incluyendo la salida de algunos colaboradores, con el objetivo de poner orden en las cuentas.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estas afirmaciones.

La polémica se intensificó tras una entrevista de Kenia Os en la que habló de los inicios de su romance, ocurrido durante la grabación del video de “TOMMY & PAMELA”, cuando el cantante aún tenía pareja. Sus declaraciones provocaron reacciones indirectas de exparejas del músico en redes sociales.

Pese al revuelo, los seguidores de ambos artistas han mostrado apoyo a la relación y mantienen el foco en la nueva etapa musical de Kenia Os.