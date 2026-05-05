Kenia Os sufre golpe de calor durante su estancia en Mérida

La artista presentó malestar físico mientras realizaba actividades en la ciudad, lo que encendió la preocupación entre su equipo y seguidores.

La cantante Kenia Os vivió un momento complicado luego de sufrir un golpe de calor durante su estancia en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con los reportes, la artista presentó malestar físico mientras realizaba actividades en la ciudad, lo que encendió la preocupación entre su equipo y seguidores.

Tras el incidente, recibió atención médica de manera oportuna, logrando estabilizarse sin que la situación pasara a mayores.

El caso pone nuevamente en alerta sobre las altas temperaturas en la región, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre.

Hasta el momento, Kenia Os se encuentra estable y en recuperación, mientras sus fans se mantienen atentos a su evolución.