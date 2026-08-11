Kenia Os reacciona a polémica con Belinda y habla de ataques

En su mensaje, la intérprete señaló que no es la primera ocasión en que su nombre queda involucrado en una controversia que, según su versión, ella no inició.

Kenia Os rompió el silencio ante la ola de comentarios y publicaciones que han rodeado su nombre en las últimas semanas y aseguró que ella y su equipo detectaron un aumento de contenido negativo contra su persona y su carrera, situación que calificó como una nueva “campaña de desprestigio”.

La cantante habló del tema a través de su canal de difusión de Instagram, aunque evitó señalar directamente a Belinda o Danna como responsables de los ataques.

Su declaración llega después de varias semanas de especulaciones en redes sociales, donde seguidores de las tres artistas han relacionado distintos episodios y publicaciones con una supuesta tensión entre ellas, sin embargo marcó distancia de esa interpretación y dejó claro que no pretende convertir la polémica en una confrontación pública.

En su mensaje, la intérprete señaló que no es la primera ocasión en que su nombre queda involucrado en una controversia que, según su versión, ella no inició.

“No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé”, expresó.

Kenia Os agregó que su experiencia en la industria le ha permitido entender que las controversias en redes sociales son pasajeras y que prefiere concentrarse en su carrera.

“Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda. No voy a convertir esta situación en una guerra pública”, afirmó.

La cantante también cuestionó que versiones surgidas en plataformas digitales puedan terminar tratándose como hechos confirmados sin que exista claridad sobre su origen.

Su equipo detecta más publicaciones negativas

Kenia Os aseguró que el problema va más allá de los comentarios generados por la polémica reciente.

De acuerdo con su mensaje, ella y su equipo han observado un incremento en las notas y publicaciones negativas relacionadas con su nombre, algo que considera perjudicial para la imagen que ha construido durante su trayectoria.

“Últimamente mi equipo y yo hemos notado que las notas negativas hacia mí han estado incrementando... Me parece muy injusto”, señaló.

La cantante calificó el escenario como una nueva campaña de desprestigio que, desde su perspectiva, busca afectar su integridad y minimizar su trayectoria.

Aunque utilizó directamente el término “campaña de desprestigio”, no identificó a una persona, artista, equipo o grupo como responsable.

Kenia evita señalar a Belinda y Danna

Cabe señalar que la polémica comenzó a crecer después de una colaboración anunciada entre Belinda y Danna.

Durante una entrevista, Belinda comentó que en México nunca se habían juntado dos “pop stars” para hacer música y señaló que, en ocasiones, los egos pueden estar por encima del talento o de los proyectos.

Algunos seguidores de Kenia Os interpretaron esas declaraciones como una posible referencia a la relación de la cantante con Belinda, con quien anteriormente colaboró en la canción “Jackpot”.

A partir de ahí comenzaron a circular teorías sobre un supuesto distanciamiento entre ambas.

La conversación aumentó el 30 de junio, cuando Belinda y Kenia Os fueron captadas en palcos contiguos durante el partido entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026.

En las imágenes ambas aparecen sin interactuar, situación que algunos usuarios interpretaron como una señal de tensión. Sin embargo, las imágenes por sí mismas no confirman un conflicto entre las cantantes.

Belinda aclaró que Kenia no era el blanco

Ante las especulaciones, Belinda salió a aclarar que sus declaraciones estaban relacionadas con la rivalidad que durante años se ha construido entre ella y Danna, y no con Kenia Os.

“A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, afirmó Belinda.

La cantante también pidió a los seguidores de las tres artistas evitar las confrontaciones y las teorías que buscaran enfrentarlas.

“Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra”, escribió.

Sin embargo, la aclaración no terminó con la discusión en redes sociales.

El 23 de julio, Belinda eliminó la publicación después de asegurar que había comenzado a recibir una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas de muerte.

A través de su canal de difusión, explicó que la situación había escalado hasta un punto que no había experimentado anteriormente.

“Empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte”, señaló.

Belinda también pidió poner límites a las conductas de los fandoms y evitar que una diferencia entre artistas terminara convirtiéndose en agresiones contra personas.

Danna también pidió frenar los ataques

Ese mismo día, Danna se pronunció para pedir a sus seguidores que no respondieran a los comentarios negativos y que evitaran alimentar las confrontaciones.

La cantante sostuvo que no existe una competencia entre colegas y llamó a detener los ataques que se habían generado alrededor de la polémica.

Mientras tanto, Kenia Os había mantenido silencio público sobre el tema.

Durante esas semanas, la intérprete continuó compartiendo en sus redes sociales contenido relacionado con sus actividades personales y profesionales, entre ellas fotografías de sus entrenamientos y publicaciones sobre sus próximos conciertos.

Con su nueva declaración, Kenia Os finalmente fijó postura sobre el escenario que se ha generado alrededor de su nombre.

La cantante aseguró que no es partidaria de promover el odio, pero también dejó claro que no puede hacerse responsable de las acciones de otras personas ni de las consecuencias que estas generen.

“No soy partidaria de promover el hate”, afirmó.

Su mensaje no señala a Belinda ni a Danna como responsables de la supuesta campaña de desprestigio. En cambio, se concentra en el efecto que, según explicó, han tenido las publicaciones negativas y las especulaciones sobre su carrera.

Por ahora, la cantante apuesta por mantenerse al margen de una confrontación directa y concentrarse en sus proyectos.