Kendrick Lamar rompe récord en los Grammys y destrona a Jay-Z

El rapero se convierte en el más premiado de la historia, tras ganar categorías clave con su nuevo disco GNX que reafirmó su influencia en la música

El rapero californiano Kendrick Lamar volvió a ser el protagonista indiscutible de la 68.ª edición de los Grammy al consolidarse como el artista más premiado de la noche y de la historia del rap. Con un total de 26 estatuillas, Lamar superó a leyendas como Jay-Z y Kanye West, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana contemporánea.

La ceremonia, celebrada el pasado domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, dejó momentos memorables para el rapero, quien se llevó los premios más importantes dentro de su género. Su éxito se sustentó en su último proyecto discográfico, GNX, que le permitió ganar el galardón a Mejor Álbum de Rap. Además, canciones clave del disco y sus colaboraciones recibieron reconocimientos que destacan su versatilidad y capacidad de innovación dentro del hip-hop.

Qué categorías ganó en los Grammy 2026

Entre los galardones más importantes, Luther, su colaboración con SZA, se llevó el premio a Mejor Canción de Rap Melódica. Otra de sus canciones, TV Off, fue reconocida como Mejor Canción de Rap, mientras que Chains & Whips, junto a Clipse, se alzó con el premio a Mejor Performance de Rap. Cada reconocimiento refuerza su influencia y consolidación como líder del hip-hop contemporáneo.

Kendrick también rompió récords en los Grammy 2025

El éxito de Lamar en 2026 se suma a su impresionante trayectoria, que incluye la 67.ª edición de los Grammy 2025, donde fue el gran ganador de la noche. Ese año se llevó cinco estatuillas por su éxito Not Like Us, barriendo en todas las categorías en las que estaba nominado. Sus victorias incluyeron:

Grabación del Año (Record of the Year) por "Not Like Us".

por "Not Like Us". Canción del Año (Song of the Year) por "Not Like Us".

por "Not Like Us". Mejor Interpretación de Rap por "Not Like Us".

por "Not Like Us". Mejor Canción de Rap por "Not Like Us".

por "Not Like Us". Mejor Video Musical por "Not Like Us".

De esta forma, "Not Like Us" se convirtió en la canción de rap más galardonada en la historia de los Grammy y el único rapero masculino en ganar cinco premios en una sola noche en tres ocasiones distintas (2016, 2018 y 2025).