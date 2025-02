Kendrick Lamar gana los Grammys a grabación y canción del año

El rapero se llevó dos de los premios Grammy de las categorías reinas de esta edición: grabación del año y canción del año, con 'Not Like Us'

Kendrick Lamar se llevó este domingo dos de los premios Grammy de las categorías reinas de esta edición: grabación del año y canción del año, con 'Not Like Us'.

Lamar quiso dedicar el premio a grabación del año a las víctimas de los incendios de Los Ángeles y se acordó de Drake, a quien ataca en este sencillo, durante su discurso.

"No puedo agradecer lo suficiente a estos lugares por los que he pasado desde la escuela secundaria. Y lo más importante, a la gente y las familias de Palisades y Altadena. Este es un verdadero testimonio de que vamos a seguir restaurando la ciudad", añadió.

Lamar se disputaba este título de grabación del año junto a 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish; 'TEXAS HOLD 'EM', de Beyoncé o 'Espresso', de Sabrina Carpenter, que partían como favoritas, además de '360', de la británica Charli xcx; 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan; 'Fortnight', de Taylor Swift y Post Malone; y 'Now And Then', de la mítica banda británica The Beatles.

Mientras que en la categoría a canción del año se impuso a 'A Bar Song (Tipsy)' de Shaboozey; 'Fortnight', de Taylor Swift y Post Malone; y 'Good Luck, Babe!, de Chappell Roan, 'Please Please Please', de Sabrina Carpenter; 'TEXAS HOLD EM', de Beyoncé y 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars.

La quinta entrega de una serie de canciones dirigidas al cantante canadiense Drake, en medio de su disputa legal, fue lanzada en mayo de 2024 y rápidamente recibió una gran aclamación por parte de la crítica musical.

Con el hip hop como bandera, y compuesta por el propio Lamar, el tema reivindica la identidad cultural, incluyendo el sonido de instrumentos musicales como el violín y el piano.

El sencillo causó polémica al incluir acusaciones de abusos sexual y pedofilia contra Drake en sus estrofas.

Con una carrera marcada por álbumes que encabezaron las listas como 'Good Kid, MAAD City', 'To Pimp a Butterfly' y 'DAMN.', así como éxitos como 'Alright', 'King Kunta' y 'Humble', Lamar ha consolidado su estatus como una superestrella mundial.

