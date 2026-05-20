Kendall Jenner y Jacob Elordi en cita doble con Kyle y Chalamet

Kendall Jenner y Jacob Elordi se colocaron en el centro de la atención mediática tras ser captados en una aparente escapada privada en Hawái

La modelo Kendall Jenner y el actor del momento Jacob Elordi se colocaron en el centro de la atención mediática tras ser captados en una aparente escapada privada en Hawái, donde fueron fotografiados disfrutando de un momento íntimo en la playa, alimentando así las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, difundidas por TMZ, muestran a la modelo y al actor compartiendo un momento relajado en una playa privada, sentados juntos sobre una toalla y alejados del bullicio mediático, en lo que muchos interpretan como una confirmación de que entre ambos existe algo más que amistad.

Los rumores sobre un romance entre Jenner y Elordi comenzaron a circular desde el festival de Coachella, celebrado a mediados de abril, donde seguidores y medios especializados señalaron una cercanía cada vez más evidente entre ambos.

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La reciente escapada a Hawái reforzó estas versiones, especialmente por el perfil reservado que tanto la integrante del clan Kardashian-Jenner como el protagonista de “Euphoria” suelen mantener respecto a su vida privada.

Doble cita en Los Ángeles

Como si las imágenes en la playa no fueran suficientes, nuevas fotografías publicadas por el portal DeuxMoi mostraron a Kendall Jenner y Jacob Elordi en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

En las instantáneas, Elordi aparece conduciendo un automóvil con Kendall como copiloto, mientras Kylie y Chalamet ocupan los asientos traseros, en una escena que rápidamente se viralizó por mostrar una especie de “doble cita” entre dos de las parejas más comentadas del entretenimiento.

Mientras Kendall, Kylie y Timothée intentaron ocultar sus rostros con teléfonos móviles, Kylie no pudo contener la risa, detalle que llamó particularmente la atención entre seguidores y medios.

La aparición pública de Jacob Elordi resulta especialmente llamativa luego de que el actor cancelara recientemente su participación como jurado en el Festival de Cannes debido a una lesión en el pie, situación que generó sorpresa entre fans al verlo ahora conduciendo con aparente normalidad.

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Fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses aseguran que Kendall y Jacob han estado pasando tiempo juntos durante los últimos meses y conociéndose mejor, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación.