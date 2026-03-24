Kelly Osbourne rompe compromiso con Sid Wilson según informes

La separación ocurre siete meses después de su propuesta de matrimonio y en medio del duelo por la muerte de Ozzy Osbourne

La cantante y personalidad televisiva Kelly Osbourne puso fin a su compromiso con Sid Wilson, según reportes de medios internacionales, marcando un giro inesperado en una relación que parecía consolidada.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, la ruptura se dio en medio de un periodo “increíblemente difícil” para Osbourne, quien aún enfrenta el duelo por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025.

La separación ocurre apenas siete meses después de que Sid Wilson le propusiera matrimonio a Kelly Osbourne durante el último concierto de Black Sabbath, en un momento cargado de simbolismo para la familia.

La pareja, que mantenía una relación sentimental desde 2022, tiene un hijo en común de tres años, llamado Sidney.

Una historia de larga data

Su relación comenzó como una amistad de más de dos décadas, iniciada a finales de los años noventa durante el festival Ozzfest, antes de evolucionar a un vínculo romántico años después.

Con el tiempo, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas dentro del entorno del rock, especialmente por su cercanía con la familia Osbourne.

Hasta el momento, ni Kelly Osbourne ni Sid Wilson han emitido declaraciones públicas sobre la ruptura.

Sin embargo, la noticia ya ha generado reacciones entre seguidores y medios, que señalan el difícil contexto emocional que atraviesa la también hija de Ozzy Osbourne.

La separación se suma a un periodo complicado para Osbourne, marcado por la pérdida de su padre y cambios importantes en su vida personal.

Por ahora, se desconoce si la ruptura es definitiva o si la pareja podría retomar su relación en el futuro.