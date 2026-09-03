Kelly Clarkson sorprende con ‘Golden’ en su último ‘Kellyoke’

Kelly Clarkson cerró The Kelly Clarkson Show con una interpretación de ‘Golden’, de KPop Demon Hunters, en su último segmento ‘Kellyoke’.

Kelly Clarkson puso punto final a The Kelly Clarkson Show con una actuación que dejó sorprendidas a varias celebridades. La cantante eligió “Golden”, tema de KPop Demon Hunters, para protagonizar la última edición de su segmento “Kellyoke”.

Clarkson lleva “Golden” al último “Kellyoke”

La presentación formó parte del episodio emitido el 31 de agosto, con el que concluyó el programa de entrevistas después de siete temporadas.

Acompañada por su banda residente, My Band Y’all, Clarkson interpretó la canción que se había convertido en la más solicitada por el público para “Kellyoke”, espacio dedicado a realizar versiones de temas populares.

The most requested Kellyoke EVER!! 'Golden' from KPop Demon Hunters 💛 pic.twitter.com/jhTYpsD3kv — The Kelly Clarkson Show (@KellyClarksonTV) August 31, 2026 Durante la actuación, la cantante alcanzó las notas extremadamente agudas de “Golden”, demostrando nuevamente su amplio registro vocal. Celebridades reaccionan a la actuación La interpretación generó numerosas reacciones entre figuras del entretenimiento que comentaron la publicación de Clarkson en Instagram. Lin-Manuel Miranda hizo referencia al universo de “KPop Demon Hunters” al elogiar la presentación, mientras que Kristin Chenoweth respondió con varios emojis de admiración. Rita Ora aseguró que la actuación la dejó completamente sorprendida y destacó la capacidad de Clarkson para cantar cualquier tipo de canción. Por su parte, Jewel calificó de increíble el desempeño de la cantante y resaltó tanto su control como su registro vocal. ¿Por qué terminó The Kelly Clarkson Show? Kelly Clarkson anunció en febrero que la séptima temporada sería la última de su programa de entrevistas. La cantante explicó que dejar el ritmo diario de la emisión le permitiría dar prioridad a sus hijos durante una nueva etapa de su vida. Aunque decidió concluir el programa, Clarkson dejó claro que su carrera artística continuará. La cantante señaló que seguirá haciendo música y ofreciendo conciertos de manera ocasional. También abrió la posibilidad de aparecer nuevamente en The Voice, aunque sin precisar cuándo podría suceder. Después de siete temporadas, la intérprete agradeció a quienes acompañaron el programa y permitieron que formara parte de sus vidas, además de expresar su reconocimiento por el apoyo recibido durante esos años.