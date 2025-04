Keanu Reeves volverá a interpretar a 'John Wick' en quinto filme

A pesar que la historia del mítico asesino a sueldo, "John Wick" parecía haber terminado con la muerte del personaje en la última entrega, Keanu Reeves confirmó que volverá a ponerse el traje en la quinta película.

Chad Stahelski también regresará como director o productor de la saga de peículas, que tiene años como una de las franquicias más queridas por los fanáticos.

En "John Wick 4", el personaje de Reeves se ve obligado a volver a su vida de violencia y crimen para vengarse, pero finalmente muere en un duelo en las escaleras de la Basílica del Sacré Coeur.

Keanu Reeves is returning for “John Wick 5” as the nunchuck-wielding hitman.



Meanwhile, the action franchise is expanding with an animated prequel film as well as a Caine-centric standalone adventure from director-star Donnie Yen. https://t.co/nPNUAX0twj pic.twitter.com/tKakgUqQpW