El actor firmó libros y convivió con lectores en una sucursal de Gandhi; algunos ejemplares autografiados estarán disponibles en la librería Mauricio Achar

El actor canadiense Keanu Reeves sorprendió a sus seguidores en la Ciudad de México con una visita inesperada a una sucursal de una librería, donde firmó ejemplares de sus libros y convivió brevemente con algunos lectores.

La cadena librera dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió imágenes del protagonista de "Matrix" durante su estancia en el establecimiento. La aparición también permitió que algunos admiradores consiguieran un ejemplar autografiado por el artista.

"Tuvimos una sorpresa muy especial: recibimos la visita de Keanu Reeves, quien se tomó el tiempo de compartir este momento con nosotros y firmar ejemplares de sus libros", informó el establecimiento.

¿Dónde conseguir los libros firmados por Keanu Reeves?

Después de la visita, anunció que algunos de los ejemplares autografiados estarán disponibles para el público en su sucursal Mauricio Achar, ubicada en la Ciudad de México.

La librería advirtió que las existencias serán limitadas, por lo que los seguidores interesados en obtener uno de los libros con la firma del actor deberán considerar que habrá pocas unidades disponibles.

La aparición del intérprete también generó reacciones entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales lamentaron no haberse enterado con anticipación de la actividad y señalaron que les habría gustado asistir para conocerlo.

Keanu Reeves visitó México con su banda Dogstar

La visita a la librería ocurrió durante la estancia del actor en la capital mexicana, donde este miércoles 25 de noviembre tiene programada una presentación musical con Dogstar, agrupación de rock alternativo que fundó durante la década de 1990.

La banda participará en un concierto, junto a Puscifer y A Perfect Circle, proyectos encabezados por el músico Maynard James Keenan. El espectáculo también contará con la participación de Dave Hill.

De acuerdo con los horarios anunciados, Dogstar subirá al escenario a las 19:00 horas, antes de las presentaciones de Puscifer y A Perfect Circle.

¿Qué libros ha escrito Keanu Reeves?

Aunque su carrera cinematográfica lo convirtió en una figura reconocida internacionalmente, Reeves también ha desarrollado proyectos editoriales que incluyen poesía ilustrada, novelas gráficas y ficción.

En 2011 publicó "Oda a la felicidad", en colaboración con la artista Alexandra Grant. Posteriormente, ambos trabajaron en "Sombras", una obra de 2016 que combina textos del actor con fotografías de Grant.

En 2021 incursionó en el mundo de los cómics con "BRZRKR", historia que coescribió con Matt Kindt y que sigue a un guerrero inmortal que busca descubrir el secreto de su existencia.

Su debut como novelista llegó en 2024 con "El libro de otro lugar", escrito junto al autor británico China Miéville. La obra retoma al personaje Unute, presentado previamente en el universo de "BRZRKR", y aborda temas como la inmortalidad, la soledad y la búsqueda de la mortalidad.