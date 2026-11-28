La visita de Keanu Reeves al IVAM de Valencia despertó curiosidad, pues coincide con el Gran Premio de MotoGP, aunque su asistencia no está confirmada.

La presencia del actor canadiense Keanu Reeves en Valencia ha despertado la curiosidad en la ciudad en plena celebración del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, después de que haya visitado el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), y aunque su estancia pudiera relacionarse con la cita motociclista en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, esta no ha sido confirmada.

La posible visita del protagonista de películas como 'Matrix', 'John Wick', 'Speed' o 'Constantine' coincide con una edición especialmente significativa del Gran Premio, marcada por el anuncio de la retirada de Marc Márquez, que este viernes ha confirmado que pondrá fin a su trayectoria en MotoGP al término de la temporada y disputará en Cheste su última carrera, tras conquistar su décimo título mundial.

La presencia de Reeves en el IVAM ha sido confirmada este viernes por el propio museo de arte contemporáneo en sus redes sociales, con un posado en una de sus salas en la que el actor aparece junto a su pareja, la artista estadounidense Alexandra Grant.

La relación de Reeves con el motociclismo va mucho más allá de su afición como espectador, ya que el actor es socio cofundador de Arch Motorcycle, una firma estadounidense dedicada a la fabricación de motocicletas exclusivas, y ha acudido en anteriores ocasiones al entorno del circuito valenciano.

De hecho el interprete estuvo presente en el Gran Premio de 2017, cuando asistió a la carrera en la que Marc Márquez conquistó el título mundial, y regresó a Cheste en enero de 2018 para disfrutar de una jornada de pilotaje en el trazado valenciano con varias motocicletas de su propia marca.

Su pasión por las motocicletas, que ha convertido también en proyecto empresarial, hace que su posible presencia en Valencia durante el fin de semana del Gran Premio no resulte extraña.