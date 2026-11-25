El 23 de noviembre, la pareja fue vista nuevamente en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, donde también caminaron tomados de la mano antes de partir

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados caminando de la mano por las calles de Venecia, Italia, durante una escapada que ha llamado la atención por las muestras de cariño entre ambos.

La cantante y el ex primer ministro de Canadá recorrieron la ciudad y se mostraron relajados mientras disfrutaban de su visita. Las fotografías también muestran la cercanía que mantienen desde que comenzaron su relación.

La pareja fue vista en el aeropuerto de Venecia

El 23 de noviembre, la pareja fue vista nuevamente en el aeropuerto Marco Polo de Venecia, donde también caminaron tomados de la mano antes de partir.

Los rumores de su relación comenzaron en julio de 2025

Su relación comenzó a generar rumores en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en Montreal. Desde entonces, sus apariciones públicas han confirmado que el romance continúa y que ambos han encontrado tiempo para compartir viajes a pesar de sus compromisos profesionales.