Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance en París

¡Es oficial! La cantante y el ex primer ministro canadiense fueron vistos tomados de la mano en la Ciudad del Amor al salir de un cabaret parisino.

La estrella del pop, Kathy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dejaron atrás los rumores y confirmaron su relación al salir tomados de la mano y sonrientes del cabaret parisino Le Crazy Horse, donde celebraron el cumpleaños 41 de la cantante.

Entre aplausos, serenatas improvisadas y una rosa roja de regalo, Perry y Trudeau se mostraron relajados y felices. Las imágenes, difundidas por TMZ, sellan lo que ya se sospechaba desde julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal.

Del rumor al romance confirmado

Todo empezó cuando el político asistió al concierto Lifetime Tour de Perry en compañía de su hija, y semanas más tarde, ambos fueron sorprendidos compartiendo besos y abrazos en un yate frente a la costa de Santa Bárbara.

Incluso la propia cantante pareció hacer una alusión al romance durante un show en Londres.

“Con razón me enamoro de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”, dijo entre risas Kathy.

Nuevos comienzos para ambos

Tanto Perry como Trudeau llegan a esta etapa tras cerrar importantes capítulos personales. La intérprete de Firework anunció en julio su separación de Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Dove. Por su parte, Trudeau se separó en 2023 de Sophie Grégoire, con quien estuvo casado casi dos décadas y tuvo tres hijos.