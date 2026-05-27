Katy Perry dará concierto gratis en la Fenapo 2026

La cantante estadounidense se presentará el 25 de agosto en San Luis Potosí dentro de la cartelera internacional de la Fenapo 2026

La Feria Nacional Potosina de este año tendrá una presentación de nivel mundial.

Y es que este martes la cantante estadounidense Katy Perry anunció que estará presente en la feria para dar un concierto totalmente gratuito.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la cantante publicó un video con la leyenda: FREE SHOW IN FENAPO TE AMO KATYGATOS ♥️🇲🇽 See you August 25t".

"Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show”, dijo en el clip la cantante.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, presentó la cartelera oficial de la Feria Nacional Potosina en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, confirmando el concierto de Katy Perry y artistas de talla internacional como Mötley Crüe.

Para la edición de este año, la feria perfila una cartelera estelar con cerca de 20 artistas ya confirmados, entre los que destacan la propia Katy Perry, además de Mötley Crüe y Yandel.

Además, para este año se combinarán géneros como el regional mexicano, pop y rock en presentaciones gratuitas y de costo.

Artistas confirmados para la Fenapo 2026