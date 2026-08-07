Katy Perry cumple el sueño de una fan de 10 años

La interprete de 'Firework' invito a una de sus seguidora de 10 años a cantar juntas la canción de 'Roar' para celebrar el cumpleaños de la menor.

Katy Perry volvió a demostrar la cercanía que mantiene con sus seguidores durante uno de los conciertos de su gira. La cantante invitó al escenario a una niña de apenas 10 años, quien asistió al espectáculo como regalo de cumpleaños, para interpretar junto a ella uno de sus mayores éxitos: “Roar”.

Tomadas de la mano, ambas cantaron parte del tema mientras miles de asistentes acompañaban el momento con aplausos y gritos de emoción. La pequeña no pudo ocultar su felicidad al compartir el escenario con la artista, quien en todo momento la hizo sentir cómoda y la animó a cantar frente al público.

El emotivo instante fue compartido por la propia Katy Perry en sus redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse. Miles de usuarios destacaron la sencillez de la cantante y la forma en que convirtió un cumpleaños en una experiencia inolvidable para su joven admiradora.

Aunque no se reveló la identidad de la menor ni más detalles sobre su historia, la publicación generó miles de reacciones y comentarios positivos. Los fans señalaron que este tipo de gestos son una de las razones por las que Katy Perry mantiene una conexión tan especial con su público.

Este no es el primer momento en el que la intérprete de “Firework” sorprende a sus seguidores durante una presentación. A lo largo de su carrera ha acostumbrado invitar a fans al escenario para compartir canciones o celebrar fechas especiales, convirtiendo cada concierto en una experiencia única.

En esta ocasión, la celebración de cumpleaños terminó con un recuerdo que difícilmente la pequeña olvidará: cantar “Roar” al lado de una de sus artistas favoritas frente a miles de personas, en uno de los momentos más emotivos de la gira de Katy Perry.