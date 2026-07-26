Katy Perry critica a EUA por usar 'Firework' en video de guerra

La intérprete condenó el video de ocho segundos publicado el jueves por la Casa Blanca en TikTok que muestra bombardeos de Estados Unidos en Irán

La cantante estadounidense Katy Perry criticó este sábado a la Casa Blanca por usar sin su autorización su canción 'Firework' como música de fondo en un vídeo en TikTok de bombardeos de Estados Unidos en la guerra en Irán.

"Me siento profundamente consternada e indignada al ver que utilizaron 'Firework' en la cuenta de TikTok de la @WhiteHouse como música de fondo para un vídeo de ataques militares. Yo no autoricé esto, no me lo consultaron y no lo apruebo en absoluto", escribió la artista en X.

La intérprete condenó el video de ocho segundos publicado el jueves por la Casa Blanca en TikTok que muestra bombardeos de Estados Unidos en Irán mientras suena "Boom, boom, boom, even brighter than the Moon", estrofa de su sencillo de 2010.

"Irán recibió advertencias", escribió la Casa Blanca en la publicación, que hasta la mañana del sábado aún tenía la música de Katy Perry, acompañado de un emoticono de fuegos artificiales.

La artista rechazó este uso de su música al argumentar que ella escribió "esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fuerza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros".

"Ver que un mensaje de autoestima y superación es instrumentalizado como banda sonora de la destrucción y la violencia es una violación absoluta de todo lo que mi canción representa. Mi música es para unir a la gente, no para celebrar la guerra", sentenció.

La queja de Perry se suma a la de otros artistas que han criticado al presidente Donald Trump o a su equipo de campañas políticas por usar su música sin autorización, como ABBA, Beyoncé, Céline Dion o Sabrina Carpenter, quien consideró "malvado y desgradable" que su canción 'Juno' se usase para un vídeo sobre redadas migratorias.

El vídeo con la canción de 'Firework' mostraba uno de los ataques del Ejército de Estados Unidos en medio de la escalada de la guerra con Irán después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento que él firmó en junio para un alto el fuego.