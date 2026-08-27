Kate Winslet protagonizará el drama de venganza ‘The Unheard’

Kate Winslet y Maxine Peake protagonizarán ‘The Unheard’, nueva miniserie de Netflix escrita por Jack Thorne, guionista de ‘Adolescence’

Kate Winslet encabezará junto a Maxine Peake el elenco de The Unheard, una nueva miniserie de Netflix descrita como un drama de venganza con elementos al estilo de Thelma & Louise.

La producción tendrá cinco episodios y seguirá a dos hermanas que se ven obligadas a escapar después de que un acto de venganza termina fuera de control.

Mientras ambas son perseguidas, la historia explorará las razones que las llevaron a cometer el arriesgado acto y si realmente tenían la intención de enfrentar sus consecuencias.

Jack Thorne estará detrás del guion

El proyecto fue escrito por Jack Thorne, reconocido por su trabajo en Adolescence. El rodaje de The Unheard está previsto para comenzar el próximo año.

Durante un panel del Festival de Televisión de Edimburgo, Anne Mensah, responsable de contenidos de Netflix en Reino Unido, presentó la producción como parte de los próximos proyectos de la plataforma.

Además de The Unheard, Netflix anunció otros proyectos durante el encuentro, entre ellos un spin-off de Top Boy protagonizado por Barry Keoghan y una nueva serie basada en relatos cortos de Roald Dahl.

Esta última producción contará con Dominic West, Imelda Staunton y Nicola Coughlan como parte de su elenco.

Warp Films, Matriarch Productions y Plan B estarán a cargo de la producción de The Unheard. Kate Winslet también participará como productora ejecutiva junto a Jack Thorne.

Por Warp Films, los productores ejecutivos serán Mark Herbert y Emily Feller; por Matriarch Productions, Hannah Walters y Stephen Graham; mientras que Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Nina Wolarsky asumirán esta función por parte de Plan B.