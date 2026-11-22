La princesa de Gales protagoniza “Heal”, una producción que aborda su recuperación y el impacto de la enfermedad; llegará a BBC, NBC y otras cadenas

La princesa de Gales, Kate Middleton, compartirá aspectos de su experiencia con el cáncer y el proceso de recuperación en “Heal”, un documental que llegará a distintas cadenas internacionales a partir del próximo 29 de noviembre.

La producción ofrecerá una mirada personal a la manera en que la enfermedad transformó su vida, además de explorar los desafíos físicos y emocionales que enfrentan quienes reciben un diagnóstico de este tipo. El estreno comenzará en Reino Unido, a través de la BBC, y posteriormente llegará a Estados Unidos, Australia y Canadá.

¿Cuándo y dónde se estrenará “Heal”?

El documental tendrá su primera emisión el 29 de noviembre en Reino Unido, mediante BBC One y la plataforma BBC iPlayer. En Estados Unidos se transmitirá el 30 de noviembre por NBC y Bravo, mientras que estará disponible en Peacock a partir del 1 de diciembre.

En Australia, la producción llegará el 1 de diciembre a través de Channel 9. Para Canadá, el estreno está previsto para el 7 de diciembre en CTV y Noovo.

La distribución internacional también tendrá un propósito benéfico: los ingresos derivados de ella serán destinados a The Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada al hospital donde Kate recibió tratamiento.

Kate Middleton habla sobre el impacto del cáncer

En el avance de la producción, la princesa reflexiona sobre los cambios que experimenta una persona después de recibir un diagnóstico de cáncer y la importancia de atender no solamente los aspectos físicos de la enfermedad.

“El cáncer sí te cambia. Cambia tu cuerpo, te cambia físicamente, pero hay una parte mucho más profunda de lo que un diagnóstico de cáncer transforma en ti”, expresa Kate en el tráiler.

La película también muestra a la princesa durante el National Three Peaks Challenge, un desafío en el que recorrió las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas. La actividad se realizó para recaudar fondos en beneficio de The Royal Marsden Cancer Charity.

Durante el recorrido, Kate aparece acompañada en algunos momentos por su hermano, James Middleton. En una conversación entre ambos, él hace referencia a la tradición de tocar una campana al terminar un tratamiento contra el cáncer. La princesa explica que no realizó ese gesto al concluir su tratamiento y su hermano plantea que el desafío de montaña podría representar ese momento simbólico.

Una mirada a la recuperación y la esperanza

Además de mostrar el reto deportivo, “Heal” presenta encuentros de Kate con pacientes hospitalizados y conversaciones sobre las dificultades que implica recuperarse de una enfermedad grave.

En otro fragmento del avance, la princesa describe la recuperación como un proceso que requiere tiempo y acompañamiento: “La sanación es un viaje… Cómo reconectar con las cosas que alguna vez conociste y cómo encontrar una sensación de esperanza y alegría junto a la incertidumbre”.

La producción busca mostrar la importancia de una atención integral para las personas con cáncer, que contemple su bienestar, fortaleza emocional y calidad de vida durante y después del tratamiento.

Kate Middleton informó en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer, después de someterse a una cirugía abdominal. En ese momento también comunicó que recibiría un tratamiento de quimioterapia preventiva.

En septiembre de ese año anunció que había concluido la quimioterapia y, en enero de 2025, dio a conocer que su enfermedad se encontraba en remisión.