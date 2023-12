Kate del Castillo sí hubiera tenido hijos con Luis García

“Cuando estábamos enfrente de este señor, de dos de sus hijos, estamos rodeados de gente con metralletas, rifles, había muy poquita luz y había otras personas que no sé si eran familiares, había señoras cocinando porque era un banquetazo y yo no podía comer, el señor Guzmán estaba emocionado, muy contento conmigo, estaba con una sonrisota, muy caballerosa y muy atento, no dice una mala palabra. Le llevé mi tequila, un par de libros de poesía”, recordó.

Añadió que “me daba igual si se enteraban o no, no estaba haciendo nada ilegal, yo estaba haciendo un trabajo, divertido, no era, era emocionante la adrenalina y todo eso, es algo que no volveré a vivir jamás, espero, y gracias Dios estoy viva. No pensé lo que se venía, los tres cargos en mi contra y de que me iban a acusar de mil cosas”.