Karol G y Young Miko prenden las redes tras concierto en Orlando

La cantante colombiana apareció en la gira Late Checkout Tour tras haber colaborado en 2023, generando gran revuelo entre el público.

Karol G sorprendió al público al aparecer como invitada especial durante el concierto de Young Miko en Orlando, Florida, el pasado jueves 29 de octubre, como parte de su gira Late Checkout Tour.

La colombiana se unió a la puertorriqueña para interpretar “BbY WOW”. Durante la presentación, ambas protagonizaron un baile en el que Karol abrazó a Young Miko por detrás y la tomó de la cintura. En otro momento, acercaron sus rostros, provocando los gritos de los asistentes.

El espectáculo también incluyó “DISPO”, la colaboración que lanzaron en 2023 y que volvieron a interpretar juntas frente al público.

Los videos del encuentro se difundieron rápidamente en redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron a la interacción de las artistas.