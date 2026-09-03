Karol G y Bruno Mars estrenan video de ‘Still’

Karol G y Bruno Mars estrenaron el videoclip oficial de ‘Still’, su colaboración incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Karol G y Bruno Mars sorprendieron a sus seguidores con el estreno del videoclip oficial de “Still”, su colaboración incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto de la cantante colombiana.

El video musical llegó este 2 de septiembre de 2026 y recupera la primera presentación en vivo que ambos artistas realizaron juntos de esta canción frente a miles de espectadores.

Las imágenes fueron captadas durante el concierto celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Karol G apareció como invitada especial de Bruno Mars para interpretar “Still” ante aproximadamente 50 mil personas.

El videoclip combina escenas en blanco y negro con imágenes a color. Entre ellas aparecen momentos detrás del escenario, como Karol G preparándose frente al espejo y Bruno Mars tocando la guitarra dentro de su camerino.

También se observa a los dos cantantes compartiendo unos instantes de tranquilidad en el estadio vacío antes de encontrarse frente al público.

Karol G y Bruno Mars cantaron juntos por primera vez

La colaboración tuvo su debut en vivo el 15 de agosto de 2026, cuando Bruno Mars apareció como invitado sorpresa durante el concierto de Karol G en Los Ángeles, como parte de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour.

El momento quedó registrado en el nuevo videoclip, que posteriormente muestra la interpretación completa de “Still” ante los asistentes al espectáculo.

Durante aquella presentación, los artistas también interpretaron “Risk It All”, tema perteneciente al álbum The Romantic de Bruno Mars.

“Still” es una balada en inglés que aborda temas como el amor, la vulnerabilidad y el temor de perder a alguien que todavía se ama.

La canción forma parte de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, álbum de Karol G que fue lanzado el pasado 7 de agosto de 2026.

El video llega en medio de rumores de romance

El estreno también ocurre mientras crecen las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Karol G y Bruno Mars.

Los rumores aumentaron el 28 de agosto, cuando el cantante estadounidense publicó un breve video en el que aparece dentro de un vehículo mientras suena “Still”. El mensaje que acompañó la publicación llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Un día después, Karol G compartió fotografías junto a Bruno Mars en las que ambos aparecen abrazados, además de cantar, celebrar y beber champaña.

Las publicaciones y los encuentros entre los dos artistas han provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores se preguntan si existe un romance entre ellos o si la cercanía forma parte de una estrategia publicitaria.

A pesar del creciente interés en torno a la relación entre Karol G y Bruno Mars, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir que exista un vínculo sentimental.

Por ahora, “Still” representa una nueva colaboración entre dos de las figuras más populares de la música y suma un nuevo momento a la conexión que ambos han mostrado públicamente durante las últimas semanas.