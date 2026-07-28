Karol G queda atrapada en plataforma durante concierto

Lejos de entrar en pánico, Karol G demostró su experiencia sobre el escenario y decidió tomarse este pequeñp percance con humor

Karol G vivió un inesperado momento durante su segundo concierto en Chicago, como parte de su nueva gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour.

La cantante colombiana quedó atrapada cuando la plataforma que utilizaba para bajar del escenario hacia su camerino presentó una falla técnica.

Plataforma se detiene durante el descenso

El incidente ocurrió mientras la llamada “Bichota” se dirigía al área de camerinos. La plataforma comenzó a descender, pero el mecanismo se detuvo antes de completar el recorrido, dejando a la artista a medio camino y frente a la mirada de miles de espectadores.

Lejos de entrar en pánico, Karol G demostró su experiencia sobre el escenario y decidió tomarse el percance con humor. La cantante interactuó con la estructura mientras esperaba que se solucionara el problema, provocando risas entre sus seguidores y convirtiendo el imprevisto en uno de los momentos más comentados de la noche.

Videos del incidente se viralizan en redes

Videos grabados por asistentes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se puede observar el momento exacto en el que la plataforma queda detenida. Las imágenes se viralizaron y los seguidores destacaron la manera en que la cantante reaccionó ante la falla técnica.

🚨 La plataforma de subida se rompió en el segundo show de Chicago y Karol G tuvo que improvisar 😂 https://t.co/JsZGjiXkL9 — Karol G (fans) (@cairo1311) July 26, 2026 El percance ocurrió durante el arranque de su nueva gira, que comenzó en Chicago con dos conciertos agotados en el Soldier Field. El espectáculo cuenta con una gran producción que incluye elementos visuales, vestuarios especiales, pirotecnia y una tarima acuática, por lo que la plataforma forma parte de la compleja maquinaria utilizada durante el show. A pesar del inconveniente, Karol G continuó con su presentación sin que el incidente afectara el desarrollo general del concierto. La cantante demostró una vez más su capacidad para improvisar y conectar con el público incluso cuando algo no sale como estaba planeado. El momento ya se convirtió en uno de los videos virales del inicio de su nueva gira.