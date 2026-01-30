Karol G paga millones por la cuenta de todos en su restaurante

El restaurante Carolina se localiza en la zona de Provenza, en Medellín, un sector conocido por su concentración de oferta gastronómica y actividad nocturna

Karol G pagó la cuenta de todos los comensales durante una visita a su restaurante Carolina, ubicado en la zona de Provenza, en Medellín, luego de un fin de semana de alta actividad musical en la ciudad. La acción ocurrió mientras la cantante se encontraba en el establecimiento acompañada de familiares y amigos.

De acuerdo con datos difundidos por asistentes al lugar, la artista llegó al restaurante junto a su hermana y un grupo cercano. Durante su permanencia convivió en el sitio mientras se desarrollaba la actividad habitual del local, con servicio de alimentos, bebidas y música.

Al finalizar la velada, personal del establecimiento informó a los presentes que las cuentas de todas las mesas serían cubiertas por Karol G. El anuncio se realizó directamente en el lugar, lo que generó reacciones positivas e inesperadas de los comensales que se encontraban en ese momento en el restaurante.

¿Cuál fue la cantidad millonaria que pagó Karol G en su restaurante?

Reportes de asistentes indican que alrededor de 150 personas tenían consumo activo en el restaurante cuando se realizó el pago general. Las estimaciones del gasto total señalan una cifra cercana a 30,000,000 de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 140,000 pesos mexicanos.

Dónde está el restaurante Carolina de Karol G

El restaurante Carolina se localiza en la zona de Provenza, en Medellín, un sector conocido por su concentración de oferta gastronómica y actividad nocturna. El lugar forma parte de un grupo empresarial dedicado a conceptos de alimentos y entretenimiento.

El establecimiento opera con un formato de restaurante con servicio de cocina colombiana y propuesta de experiencia nocturna. En fines de semana registra alta afluencia de visitantes locales y turistas.

Durante su estancia, la cantante permaneció en una mesa con su acompañantes y se desplazó dentro del restaurante sin cierre total al público. La presencia fue detectada por clientes, quienes comenzaron a grabar y compartir imágenes.

Los registros muestran a la artista dentro del área de comensales mientras continuaba la operación regular del negocio. No se reportó suspensión de servicio ni desalojos derivados de la visita.

Así fue el momento en el que anuncian gesto de Karol G