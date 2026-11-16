Mediante el comunicado, Karol G agradeció el cariño y la energía del público durante sus actuaciones y pidió comprensión por el cambio

Karol G pospuso por motivos de salud el concierto con el que cerraría este domingo 15 de noviembre sus presentaciones en Ciudad de México. El espectáculo se realizará el martes 17, por lo que los asistentes deberán ajustar sus planes o solicitar un reembolso si no pueden acudir.

Ocesa y Ensō informaron que la decisión se tomó para priorizar el bienestar de la cantante, después de dos noches consecutivas de presentaciones en la capital. Los organizadores no precisaron qué padecimiento enfrenta ni divulgaron un diagnóstico médico.

Boletos serán válidos para el martes 17

Las entradas adquiridas para este domingo conservarán su validez para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios o trámites adicionales.

Quienes deseen solicitar la devolución de su dinero deberán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de Ayuda para recibir las instrucciones correspondientes.

El aviso no detalla un plazo específico para solicitar el reembolso ni confirma modificaciones en los horarios de acceso o de inicio del espectáculo reprogramado.

El aplazamiento mueve el cierre de su etapa mexicana

La presentación forma parte de la gira Viajando por el mundo, Tropitour y era la última de seis fechas anunciadas en México: tres en Nuevo León, del 6 al 8 de noviembre, y otras tres en Ciudad de México, previstas originalmente del 13 al 15.

Durante sus primeras dos noches capitalinas, la colombiana compartió el escenario con Thalía y Belinda, respectivamente. La participación de estas invitadas no ha sido anunciada para el concierto del martes.

Mediante el comunicado, Karol G agradeció el cariño y la energía del público durante sus actuaciones y pidió comprensión por el cambio. La presentación permanece programada para el 17 de noviembre, sin que se hayan informado ajustes adicionales.