Karol G lució vestido con 15,000 cristales Swarovski en Vaticano

Al ser invitada del tenor Andrea Bocelli, la cantante colombiana portó un vestido negro de alta costura con los miles de cristales bordados a mano

Karol G hizo historia este sábado al cantar en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en un concierto por la fraternidad humana con otros artistas, mientras el cielo de Roma se iluminaba con drones en forma de obras de arte cristianas y hasta del papa Francisco.

No solo su gran talento destacó a lado del tenor italiano. La imagen de la colombiana fue resaltada con su cabello recogido con un moño alto y unos aretes largos pertenecientes a la Alta joyería de Messika.

La intérprete de "Si antes te hubiera conocido" portaba un vestido de alta costura de Robert Wun de la temporada de Primavera de 2024, cuya atractivo son las más de 15,000 incrustaciones de Swarovski bordados a mano.

"Las colecciones del diseñador originario de Hong Kong son dramáticas, repletas de prendas escultóricas", reseñó una importante revista de moda.

Aunque no se tiene un aproximado sobre el costo de este vestido, debido a que cada creación es personalizada para la persona, pero según fuentes pueden costar miles y decenas de miles de dólares.

De la mano de Bocelli, interpretaron juntos "Vivo per lei/ Vivo por ella" en una versión donde se mezclaban versos en español e italiano. Además, en este evento también se contó con la presencia de artistas como Pharrell Williams y John Legend.

El concierto Grace of the Wold se celebró con motivo del Jubileo 2025 del Vaticano y el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G hizo historia al convertirse en la primera colombiana en presentarse en un concierto en plena Plaza de San Pedro en el corazón de la Ciudad del Vaticano.