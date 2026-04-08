Karol G debuta en la portada de la revista Playboy

La portada llega en un momento clave de su carrera, ya que se prepara para encabezar Coachella 2026, donde hará historia como una de las figuras del cartel

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En su más reciente entrevista para la revista Playboy, Karol G acaparó la atención al protagonizar la portada de la edición primavera 2026 con una imagen audaz y cargada de simbolismo.

La “Bichota” explicó que esta sesión representa una etapa de empoderamiento personal, seguridad y amor propio, inspirada en la admiración que siempre sintió por las mujeres que aparecían en la publicación, dejando claro que su decisión fue consciente y alineada con su evolución artística.

La portada llega en un momento clave de su carrera, ya que la artista se prepara para encabezar el Coachella 2026, donde hará historia como una de las principales figuras del cartel y una de las primeras latinas en liderar el festival.

En la entrevista, Karol G destacó que este show tiene un significado especial, pues lo concibe como un homenaje a su comunidad y como la consolidación de una nueva etapa profesional tras el lanzamiento de su álbum “Tropicoqueta”.

Además, la cantante aprovechó el espacio para hablar sin filtros sobre su crecimiento personal, los retos emocionales que ha enfrentado y la responsabilidad que siente como figura global.

Sus declaraciones, sumadas a la fuerza mediática de la portada, han generado amplio debate en redes sociales, posicionándola no solo como un ícono musical, sino como una voz influyente en temas de identidad, libertad y representación dentro de la industria del entretenimiento.