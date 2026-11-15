Karol G conquista México tras ganar dos Latin Grammy

La colombiana reunió a miles de seguidores en la Ciudad de México, donde presentó su gira Tropitour y celebró sus recientes premios

La cantante colombiana Karol G regresó a los escenarios mexicanos después de obtener dos premios Latin Grammy por su álbum "Tropicoqueta". La artista se presentó en Ciudad de México, donde reunió a miles de seguidores como parte de su gira "Viajando por el mundo Tropitour".

Con una trayectoria que la ha convertido en una de las principales figuras femeninas del reguetón en Latinoamérica, "La Bichota" llegó a la capital mexicana luego de ofrecer dos conciertos en Monterrey.

“¿Cómo está la energía de México? Vine a bailar, a cantar, a perrear y a llorar”, expresó la intérprete antes de comenzar "Qulona", canción que en su versión de estudio comparte con el cantante mexicano Peso Pluma.

Karol G celebra sus dos nuevos Latin Grammy

La colombiana, de 35 años, sumó dos reconocimientos a su carrera: Mejor Álbum de Música Urbana por "Tropicoqueta" y Mejor Interpretación de Reguetón por "Verano Rosa". Con estos galardones, alcanzó un total de 10 Latin Grammy.

El espectáculo comenzó en un escenario diseñado para representar una enorme caverna de piedra, cuyas cavidades funcionaban como pequeños espacios para las presentaciones. Karol G apareció acompañada por bailarines y músicos caracterizados como habitantes de la prehistoria.

Más adelante, descendió del escenario con una corona de plumas que incorporaba la bandera mexicana y montada sobre un loro gigante. Desde esa estructura interpretó "Papasito", antes de dar paso a un momento dedicado a la música mexicana, con mariachis y canciones rancheras como "Son de la negra".

Para cerrar el repertorio, reservó dos de sus éxitos más conocidos: "Tusa" y "Si antes te hubiera conocido", temas con los que retomó el reguetón que ha marcado parte de su trayectoria.

Seguidores viajan desde distintos lugares para verla

Alrededor de 65 mil personas se acercaron a las inmediaciones del recinto, donde las seguidoras de "La Bichota" preparaban sus atuendos y adquirían productos relacionados con la cantante, como camisetas y peluches de sus mascotas. Algunos asistentes todavía buscaban boletos para ingresar al concierto.

Entre el público estaba una admiradora que viajó desde Las Vegas y que también planea asistir a una presentación en Alemania. La seguidora, vestida como "Chelita", la mascota de la artista con forma de loro, explicó que sigue de cerca cada anuncio de boletos.

Otro fan, Manuel, viajó desde Oaxaca en un autobús que abordó a la medianoche para asistir al espectáculo. Para él, las canciones de Karol G conectan con experiencias y expresiones propias de la cultura latinoamericana.

“Cuando empieza a cantar y a mostrar en sus letras y composiciones cosas que adoptan lo que somos nosotros, los latinos, como qué es el amor y el desamor o la música tropical de nuestra cotidianidad (...) Eso es algo muy bonito”, comentó.

La cantante destaca por el impulso a las mujeres

Además de su música, algunas asistentes resaltaron la presencia de Karol G como referente para las mujeres dentro de una industria en la que tradicionalmente han predominado los hombres.

Daniela, una seguidora que suele acudir a sus conciertos, destacó que el empoderamiento femenino también se refleja en la integración de su equipo musical.

“Creo que empodera (a la mujer), incluso en sus shows, porque todas sus músicos son mujeres (...) Es una oportunidad de dar voz a la mujer, que no siempre tenga que ser el hombre quien tenga que estar en el escenario, las mujeres también somos muy capaces de llegar a ese nivel”, expresó.

Karol G ofrecerá dos fechas más en la Ciudad de México antes de continuar su recorrido por Latinoamérica. La gira concluirá en España y Europa en junio de 2027.