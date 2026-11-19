Karol G tuvo como invitada especial a Paulina Rubio, con quien compartió el escenario para interpretar tres de sus grandes éxitos, durante el concierto que finalmente se realizó este martes 17 de noviembre, luego de haber sido pospuesto por motivos de salud.
Antes de continuar con el espectáculo, la colombiana también se disculpó con sus seguidores por no haber podido presentarse el domingo 15 de noviembre, fecha en la que originalmente estaba programado el show. Los organizadores informaron que la decisión de posponerlo se tomó para priorizar la salud y el bienestar de la cantante.
Karol G ofreció disculpas y agradeció a sus fans por acompañarla en su concierto de hoy, luego de la reprogramación de una de sus fechas en la CDMX. 🩵 ¿Qué opinas? ✨ https://t.co/NqmDT8WdIl— EstiloDF (@EstiloDF) November 18, 2026
La noche se llevó a cabo como parte de su gira “Viajando por el Mundo: Tropitour”, con la que Karol G ha recorrido distintas ciudades y ha preparado sorpresas especiales para el público mexicano.
La aparición de Paulina fue uno de los momentos más celebrados de la velada. La llamada Chica Dorada compartió el escenario con La Bichota para interpretar tres de sus éxitos: “Yo no soy esa mujer”, “El último adiós” y “Ni una sola palabra”, canciones que fueron coreadas por los asistentes.
ver a Paulina Rubio de nuevo en un escenarios me ha dado mil años de vida. UNA REINA ESTA DE REGRESO!!! https://t.co/ephJhK0DzG— Drew (@ShakiraVanguard) November 18, 2026
La emoción por este encuentro continuó después del concierto, pues Paulina Rubio compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento para Karol G, en el que expresó lo especial que fue vivir esta experiencia y el cariño que recibió del público mexicano.
“¡No sabes qué emoción! Cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor, de puro gozo. Tienes el público más bondadoso y generoso. México te ama y espero vernos muy pronto. Gracias”, escribió.
Paulina Rubio le agradece a Karol G y a sus fans por darle una noche increíble, que lindo que Karol le recuerde a estas divas quienes son y de lo que son capaces, ojalá se anime a hacer una gira, hermosa la chica dorada 🩷✨ https://t.co/A7wxI2Ygfy— Felipe Echeverry (@JEcheverri91114) November 18, 2026
La participación de las invitadas también marcó las otras presentaciones de Karol G en la capital: Thalía apareció durante el concierto del 13 de noviembre, mientras que Belinda fue la invitada de la noche del 14.
Con esta aparición sorpresa, Karol G puso punto final a sus presentaciones en la Ciudad de México, donde Thalía, Belinda y la Chica Dorada se sumaron a tres noches que dieron mucho de qué hablar. Así, La Bichota se despidió del público mexicano rodeada de grandes figuras del pop y con un cierre a la altura de su paso por la capital.