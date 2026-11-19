Antes de continuar con el espectáculo, la colombiana también se disculpó con sus seguidores por no haber podido presentarse el domingo 15 de noviembre

Karol G tuvo como invitada especial a Paulina Rubio, con quien compartió el escenario para interpretar tres de sus grandes éxitos, durante el concierto que finalmente se realizó este martes 17 de noviembre, luego de haber sido pospuesto por motivos de salud.

Antes de continuar con el espectáculo, la colombiana también se disculpó con sus seguidores por no haber podido presentarse el domingo 15 de noviembre, fecha en la que originalmente estaba programado el show. Los organizadores informaron que la decisión de posponerlo se tomó para priorizar la salud y el bienestar de la cantante.