Karol G causa furor en redes con una caracterización masculina

La intérprete lució un atuendo retro con peluca castaña y lentes oscuros en Instagram, sumando cientos de miles de interacciones.

La cantante colombiana Karol G captó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales tras publicar un video luciendo una particular caracterización que generó miles de reacciones y comentarios entre los usuarios.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, la artista aparece con un vestuario masculino retro compuesto por una camisa abotonada de tono oscuro, una playera de cuello alto color turquesa debajo, pantalón de mezclilla con cinturón de hebilla metálica, peluca de cabello corto castaño y lentes de sol oscuros de estilo clásico.

Furor entre sus seguidores y reacciones en la publicación

Acompañada por el mensaje "beibi uauuuuuuu" y al ritmo de música de fondo, la Bichota presumió sus pasos de baile frente a la cámara, mostrando una faceta cómica y desenfadada que rápidamente se volvió viral.

La publicación acumuló cientos de miles de interacciones en cuestión de pocas horas, reuniendo comentarios de seguidores y figuras del espectáculo que destacaron el sentido del humor de la cantante colombiana, calificando la caracterización como uno de sus atuendos más creativos y divertidos en redes sociales.