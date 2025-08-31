Karol G cantará en el Vaticano por la paz junto a Andrea Bocelli

La colombiana se presentará en la Plaza de San Pedro el 13 de septiembre, en un concierto por la fraternidad mundial con artistas de talla global

El próximo 13 de septiembre, la colombiana Karol G se unirá a figuras de talla mundial en el evento Grace from the World, una celebración artística que busca enviar un mensaje de fraternidad y paz al mundo entero.

El encuentro marcará la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, encabezado por el Papa León XIV, y reunirá a artistas, premios Nobel y líderes de pensamiento bajo un mismo ideal: la hermandad universal.

El cartel reúne a talentos de diferentes géneros y culturas: Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Clipse, Jelly Roll, el coro Voices of Fire y un ensamble coral de 250 voces.

Además de la música, el cielo romano se transformará gracias a un espectáculo de luces y drones inspirado en los frescos de la Capilla Sixtina.

El Vaticano buscaba integrar una voz latinoamericana con fuerte influencia cultural y global, y la “Bichota” fue seleccionada por su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Su propuesta artística, que mezcla ritmos urbanos con mensajes de empoderamiento, representará a Latinoamérica en este encuentro sin fronteras.

El acceso al concierto será gratuito y abierto al público.

Entre las expectativas más comentadas destaca un posible dueto entre Karol G y Andrea Bocelli en el clásico Vivo por ella, una colaboración que, de concretarse, podría quedar grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más emblemáticos de la música contemporánea.